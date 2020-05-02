02 мая 2020, 15:46

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 170 случаях нарушения перемирия со стороны ВС Азербайджана за неделю.

Как писал "Кавказский узел", с 19 по 25 апреля Нагорный Карабах насчитал 180 обстрелов со стороны Азербайджана.

«В период с 26 апреля по 2 мая азербайджанская сторона более 170 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций порядка 1200 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра», - сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

Также Минобороны непризнанной республики напомнило, что «29 апреля около 13:00 часов и 17:25 часов азербайджанские вооруженные силы использовали 60-миллиметровые минометы (8 снарядов) в направлении боевых позиций, расположенных в восточной части Армии обороны (Мартуни)».

«Чтобы подавить наступательную деятельность противника, передовые отряды Армии обороны приняли соответствующие меры и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу», - заявляет Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана сегодня к 14.20 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона сегодня заявила о 25 обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта", "Нагорный Карабах сообщил о минометных обстрелах со стороны Азербайджана", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент «Кавказского узла» 

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