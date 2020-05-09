Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

09 мая 2020, 09:50

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах на линиии фронта

Азербайджанские позиции на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 27 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 8 мая Азербайджан насчитал 26 случаев нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируется властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.50 мск 9 мая не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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