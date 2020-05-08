Азербайджан заявил о 26 обстрелах со стороны Армении

08 мая 2020, 08:35

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта.

С 7 по 8 мая подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Коханеби Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".