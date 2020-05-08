Многодетные родители в Чечне указали на дефицит информации о положенных пособиях

08 мая 2020, 10:18

В Чечне идет сбор заявлений на пособия, которые планируется выплачивать родителям дошкольников с июня, рассказали в Минтруда республики. Получатели выплат многодетным семьям посетовали, что о положенных им пособиях узнали не от чиновников, а от знакомых.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал отца восьми детей, который во время карантина лишился работы и обратился к нему за помощью. Даудов предложил мужчине продать автомобиль, чтобы "протянуть время". Обращение за помощью в трудной ситуации не противоречило чеченским обычаям, указали кавказоведы. Люди в Чечне плохо информированы о том, что федеральные власти ввели новые пособия для семей с детьми, предположила юрист.

С 5 апреля в Чечне действует жесткий карантин. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, и о принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Минтруда Чечни идет сбор заявлений на выплаты от семей с детьми

Господдержка в Чечне оказывается, в частности, многодетным семьям по линии отделов соцзащиты, отделов занятости регионального Минтруда и отделений Пенсионного фонда, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» оператор горячей линии отдела соцзащиты Минтруда республики.

"По линии соцзащиты существует несколько программ, основные из которых - это поддержка семей, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Планировалось, что выплаты начнутся с 1 июля, и озвучено это было президентом еще в январе, однако Владимир Путин заявил о том, что процесс должен ускориться и начаться с 1 июня в связи со сложной ситуацией. Сейчас мы собираем заявления. Делается это дистанционно, по Интернету. С 1 июня мы начнем выплачивать по 5405 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет", - рассказала она.

Мера поддержки молодых семей – так называемое «президентское пособие», добавила сотрудница Минтруда Чечни. "После 2018 года при усыновлении или рождении первого ребенка выплачивается ежемесячное президентское пособие в размере 10811 рублей. Это пособие платили ежемесячно до достижения возраста ребенка в 1,5 года. Ранее заявители должны были ежегодно приходить и перерегистрироваться. В конце декабря [2019 года] было принято решение о выплате этого пособия до достижения ребенком 3 лет, и в связи с карантином перерегистрация производится автоматически, по крайней мере до 1 октября. Это выплаты распространяются только на первого ребенка, если он появился в семье после 2018 года. На последующих детей эта выплата не распространяется", - рассказала оператор горячей линии.

Кроме того, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает прожиточный минимум, то на каждого ребенка доплачивается по 200 рублей до тех пор, пока ему не исполнится 16 лет. "А если ребенок учится в школе - до 18 лет. Выплаты производятся без перерегистрации", - рассказала сотрудница министерства, пояснив, что многодетными считаются семьи, в которых трое и более детей.

Помимо основных мер по поддержке семей существуют еще региональные меры в рамках социального контракта для малоимущих и нуждающихся семей Чеченской Республики, сообщила работница ведомства.

"В соответствии с постановлением правительства Чеченской Республики №188 от 07.10.2014 г. «Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям...» государственная социальная помощь на основе социального контракта оказывается малоимущей семье, в которой есть неработающие трудоспособные члены семьи, а также малоимущему неработающему трудоспособному одиноко проживающему гражданину, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чеченской Республике. Полученная денежная выплата на основе социального контракта может быть использована исключительно на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Ее размер - 50 тысяч рублей", - рассказала сотрудница Минтруда.

К таким мероприятиям, по ее словам, относятся, в частности, прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования, индивидуальное предпринимательство, ведение личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Согласно постановлению правительства России от 27 апреля люди, которые потеряли работу после 1 марта, будут до июня ежемесячно получать по 12130 рублей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела занятости Минтруда Чечни. "Помимо этого, на каждого иждивенца до 18 лет из числа их семей будут осуществляться выплаты в размере 3 тысяч рублей на каждого человека", - добавил он.

Жители Чечни узнали о положенных выплатах от родственников и знакомых

Отец пятерых детей Казбек из Ачхой-Мартана рассказал, что по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет ему начисляют на банковскую карту. "Остальные выплаты не изменились. Деньги начисляют на карту. Также благотворительные организации привозят продукты. Дважды уже привозили, на днях должны привезти еще. Еще сказали, что семьям, где на каждого члена семьи приходится меньше 11 тысяч рублей, будут выплачивать по шесть с лишним тысяч рублей детям до 7 лет, но когда начнут - не знаем", - рассказал Казбек корреспонденту "Кавказского узла".

Семья Казбека, по его словам, имеет приусадебное хозяйство и домашний скот. Автомобиль у Казбека есть, но с начала карантина он за руль не садился. "Без машины в условиях нынешней ситуации жить вполне комфортно, я на ней не выезжаю, она стоит с конца марта во дворе", - пояснил Казбек.

Озвученный Даудовым вариант продать машину, чтобы прокормить многодетную семью, Казбек счел трудновыполнимым. "Кто за ней приедет, как ее отдать продавцу? Даже если сейчас попробовать ее продать - это невозможно. Но можно продать бычка, барана", - сказал мужчина.

Семья матери четверых детей Хеды из Ачхой-Мартановского района также имеет приусадебное хозяйство и скот. Семье сейчас выплачивают на детей по 22 тысячи рублей в месяц, рассказала Хеда корреспонденту "Кавказского узла". "По три тысячи ежемесячно и пять тысяч на период карантина нам платят на детей в возрасте до трех лет, у нас их двое. И еще на двоих по три тысячи", - пояснила женщина, добавив, что машины в семье нет.

Отец пятерых детей Иса из Грозного признался корреспонденту "Кавказского узла", что о положенных многодетным семьям выплатах узнал случайно. "О том, что при наличии в семье детей от 3 до 7 лет положены выплаты, мы узнали случайно, от родственницы жены, что работает в Пенсионном фонде. Она и объяснила, что и как надо сделать. Все достаточно просто, вводишь данные на портале «Госуслуги», заполняешь электронный бланк, и все. На прошлой неделе заполнили, 5000 уже поступили на карту. [...] Два месяца уже сижу без работы, живем на пенсию дочери-инвалида, так что 5000 рублей для нас сейчас - достаточно существенная поддержка", - рассказал житель Грозного.

Грозненка Зарема рассказала, что подала заявку на выплаты 6 мая. О мерах поддержки женщина, по ее словам, узнала от подруг. "У нас трое детей в семье, ни я, ни муж сейчас не работаем. В группу в WhatsApp подруги скинули сообщение о том, что на детей до 3 лет государство выделяет по 5000 рублей. Заявка оформляется в электронном виде, очень удобно, не нужно собирать никаких бумажек, бегать по инстанциям. Просто скачиваешь на телефон программу и заполняешь данные. Мы подали (заявку), ждем", - сообщила Зарема корреспонденту "Кавказского узла".

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