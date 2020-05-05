Критика многодетного отца Даудовым противоречит традициям взаимопомощи в Чечне

05 мая 2020, 10:54

Обращение за помощью в трудной ситуации не противоречит чеченским обычаям, а резкая реакция спикера парламента Чечни Магомеда Даудова на обращение многодетного отца недопустима, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Семьи с детьми в Чечне плохо информированы о положенных им выплатах, предположил юрист.

Как писал "Кавказский узел", спикер чеченского парламента Магомед Даудов раскритиковал многодетного жителя Чечни, который во время карантина лишился работы и обратился к нему за помощью. Чиновник осудил мужчину и предложил продать автомобиль, чтобы "протянуть время". Пользователи соцсетей раскритиковали Даудова.

С 5 апреля в Чечне введен жесткий карантин. О динамике распространения вируса и о принимаемых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Обращение за помощью к представителям своего общества не является нарушением чеченских традиций, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. При этом он раскритиковал чеченские власти за отказ от помощи многодетной семье. "Получается, что его порицают за то, что у него восемь детей. Так реагировать - это неприлично, особенно с учетом сложной ситуации, связанной с пандемией. Скорее, чиновник должен извиниться и помочь. Такого человека должны благодарить, что он улучшает демографию. Ему что, теперь своих детей посылать побираться? Это уж точно будет противоречить адатам", - сказал Михаил Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что в условиях карантина ограничена работа традиционных общественных и религиозных институтов - например, мечетей, куда могли бы обращаться нуждающиеся. "Практика обращения за помощью существовала и ранее. Обычно тейп, род помогали. Не верю в то, что человек начал просить потому, что он попрошайка. Таких историй до коронавируса пока не было - это явно связано с нынешней ситуацией", - заключил востоковед.

У чеченцев было принято помогать односельчанам, причем просьба о помощи со стороны мужчины считалась допустимой, указала корреспонденту "Кавказского узла" профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "Традиционная культура - это культура локальных обществ, которые жили в замкнутом пространстве, и институт взаимовыручки составлял ключевой регулятор взаимоотношений между людьми в горских обществах. Люди помогали друг другу, безотносительно того, женщина или мужчина обращались за помощью. Не откликнуться на эту просьбу значило дискредитировать себя. О таких говорили: «Они даже не помогли своему односельчанину»", - рассказала Лидия Курбанова.

В современной Чечне появились "иждивенчество, мошенничество, открытое вымогательство и попрошайничество, которые никогда не были присущи нашим отцам и дедам", говорится в комментарии, которым сопровождается ролик с Магомедом Даудовым в публикации Instagram-паблика Eldit_net. В данном случае к Даудову обратился "вполне состоятельный человек", у которого "в большом благоустроенном дворе стоят две дорогие машины", утверждается в публикации.

Гуманитарная помощь, которая направлялась в Чечню в 1990-е и 2000-е, породила иждивенческие настроения, отметила социолог. "В условиях двух чеченских войн большое место занимала гуманитарная помощь - это была иностранная, датская помощь. Главы республики, районов, местных муниципалитетов пофамильно вписывали туда наиболее нуждающихся и раздавали эту помощь. Помощи было немало, ее давали регулярно, и часть населения паразитировала на этом, даже когда ситуация стабилизировалась. Размылся институт взаимопомощи. Раньше только нуждающийся просил о ней, а не нуждающемуся было неприлично это делать", - пояснила Лидия Курбанова.

По ее мнению, это привело к тому, что и чиновники стали с подозрением относиться к просящим помощи. "Я не знаю конкретно об этом случае [с отцом восьмерых детей]. Могло быть, что он действительно нуждался, и потому просил. Но в администрацию часто приходят люди, которые о чем-то просят, а когда проверяешь их материальное положение, оказывается, что у них все достаточно неплохо. У чиновников выработался определенный стереотип недоверия к просящему", - сказала профессор.

Традиционно в Чечне порицается, когда мужчина или женщина просят подаяние, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Но чиновники не могут критиковать этого человека, потому что именно на современном этапе изменились поведенческие нормы в чеченском обществе. В 2000-е годы в Чеченской республике просить милостыню стало нормой, терпимой в поведении чеченцев. Публичное унижение кого-то чиновником недопустимо, и отношение к этому отрицательное", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в условиях карантина люди испытывают объективные трудности. "Множество семей выживает за счет того, что кормилец грузчиком работает или торгует на рынке, копает траншеи или фундамент закладывает. А сейчас люди полтора месяца сидят дома", - подчеркнул Руслан Кутаев.

Почти с самого введения в Чечне режима самоизоляции из-за коронавируса республиканское телевидение ежедневно информирует о том, что власти республики выделили помощь нуждающимся и малоимущим семьям продуктами питания. В Грозном каждые два дня указанной категории граждан выдается по десять тысяч буханок хлеба. Часть помощи от фонда Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили эксперты.

Федеральные власти ввели новые пособия для детей с детьми

Обращение отца восьмерых детей за помощью в республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса связано не только с карантином, но и с тем, что местные власти не информируют о помощи семьям с детьми, предусмотренной федеральным законодательством, считает сотрудник адвокатского Бюро "Мусаев и партнеры", автор посвященного правовым вопросам Telegram-канала "СлеваНаправо" Надежда Ермолаева.

"Если есть дети до трех лет, на каждого положено по пять тысяч рублей. В целом же существуют несколько мер поддержки семей с детьми. После выступления Путина, 3 марта в окончательном чтении был принят закон о том, чтобы родителям, получавшим выплату на первого и второго ребенка, не нужно было ежегодно до 1 октября подавать документы, уведомлять о смене места жительства - выплаты будут начисляться автоматически до конца года", - рассказала Ермолаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, вторая инициатива предполагает возможность адресной помощи семьям с детьми, которые оказались в непростой ситуации из-за коронавируса. "Например, если кормилец потерял работу, ему могут начислить пособие, исходя из ранее получаемого дохода. Для этого надо обратиться в органы соцзащиты, и от трех до шести месяцев он будет получать адресную помощь на семью", - пояснила Надежда Ермолаева.

Такие пособия могут начисляться и без учета предыдущего дохода, отметила юрист. "Также было вынесено постановление правительства от 17 апреля, которое предполагает, что временно безработным гражданам, у которых есть дети, производятся дополнительные выплаты - по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если восемь несовершеннолетних детей, то он может рассчитывать на 24 тысячи рублей в месяц. Считается, что граждане, потерявшие работу после 1 марта должны получать пособие 12 тысяч рублей и на ребенка по три тысячи рублей (№125-ФЗ от 24 апреля). Необходимо обращаться в органы соцзащиты для того, чтобы воспользоваться этими тремя мерами", - заключила Ермолаева.

Власти последовательно критикуют жителей Чечни за нежелание трудиться

В середине апреля жительница села Гехи Урус-Мартановского района Зара Тепсуркаева обратилась с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову. Ее муж - инвалид, в семье девять детей. Глава района Валид Абдурешидов посетил Тепсуркаевых и заявил, что семья должна заниматься огородничеством, чтобы самостоятельно решить проблему с продуктами. Зара Тепсуркаева раскаялась в эфире государственного телеканала. Подписчики чеченских Instagram-пабликов раскритиковали власти Чечни за публичное унижение Тепсуркаевой и ее сыновей.

Еще до начала пандемии, в ноябре 2019 года, ЧГТРК "Грозный" представила сюжет с осуждением жителя села Новые Атаги Асланбека Юсупова. Отец десятерых детей, двое из которых уже совершеннолетние, освобожден от оплаты коммунальных услуг, получает пенсию по инвалидности - более 37 тысяч рублей - и другие пособия, а также дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, но жалуется автоинспекторам в Дагестане на сложные жизненные условия, укорили Юсупова авторы телесюжета. Местные жители отметили тогда, что подобные публичные осуждения за жалобы на бедственное положение противоречат чеченским обычаям.

В другом сюжете чеченской телекомпании, который также вышел в эфир в ноябре 2019 года, говорилось, что чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу". Представитель "Чеченстроя" в эфире "Грозного" обвинил жителей республики в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что на самом деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Советы специалистов о том, что предпринять для предотвращения заражения коронавирусом, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".