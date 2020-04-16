Пользователи Instagram осудили публичное порицание семьи Тепсуркаевых

16 апреля 2020, 04:30

Подписчики чеченских Instagram-пабликов раскритиковали власти Чечни за публичное унижение Зары Тепсуркаевой и ее сыновей, просивших еды у Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", жительница села Гехи Урус-Мартановского района Зара Тепсуркаева обратилась в главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь. Ее муж - инвалид, и в семье девять детей. Глава района Валид Абдурешидов посетил Тепсуркаевых и заявил, что семья должна заниматься огородничеством, чтобы решить проблему с продуктами. При этом на видео демонстрировался заросший травой огород. Зара Тепсуркаева раскаялась за просьбу. Продукты чиновники семье все же передали.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением, что Зара Тепсуркаева является автором озвученного в эфире ЧГТРК "Грозный" аудиосообщения, и не может проверить, не являются ли ее признания самооговором.

Видео, на котором глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов отчитывает Зару Тепсуркаеву и двоих ее сыновей за просьбу о помощи, было опубликовано 15 апреля в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный", насчитывающем 709 тысяч подписчиков. По данным на 04.30 мск сегодня, 16 апреля, ролик набрал 115 049 просмотров и 786 комментариев, по большей части на чеченском языке.

Многие пользователи, прокомментировавшие публикацию, высказались неодобрительно о публичном унижении людей. "Как хорошо, что уехала оттуда, чтоб не видеть вот этого. Зачем унижать людей? Ну попросили, ну нуждались, видимо, каждый раз как преступников показывают, как будто совершили преступление какое-то", - пишет zaya_05_95_178.

"Как всегда, все - на камеру. Спрашивается, зачем?" - задается вопросом menafov1990.ru.

"Детей зачем позорить", - возмущается louizaastamirova. "Бедные ее дочки. Как же им стыдно", - сочувствует 50angela__50demona.

"Обязательно нужно опозорить на всю республику", - отметила ka.mila4318. "Пришли, просто чтобы унизить людей и делать вид, что они работают, это все политика", - считает amelina_95066.

Некоторые пользователи, однако, раскритиковали Зару Тепсуркаеву, посчитав, что просить о помощи она не должна. "Зачем делать так, чтобы твоим детям пришлось краснеть", - удивляется dadashevalayla.

"Конечно, легче просить, чем делать", - отметила aliya05_02_85. "Вот из-за таких людей не поймешь, кто нуждается, а кто нет!" - отметил hadi.blog.

Тот же репортаж был опубликован 13 апреля в Instagram-паблике Eldit_net, насчитывающем 189 тысяч подписчиков. По данным на 04.30 мск 16 апреля ролик набрал 34 890 просмотров и 319 комментариев, в основном на чеченском языке.

Пользователи паблика также раскритиковали авторов репортажа и чиновников за публичные унижения семьи Тепсуркаевых. "Зачем выставлять и позорить людей!" - возмутился maga_mega.

"У этой женщины ни одного греха не оставили! Зачем вы все тут ее обсуждаете? Вам что, делать больше нечего или своих грехов мало?" - задается вопросом ledi_islama.

"Бесит некомпетентность некоторых, которые спешат выставить этих людей на публику, осудить их. Вместо того, чтобы спокойно поговорить с ними, без камер, без надменных речей. Войти в их положение. Может, она испугалась, может, это было от неуверенности в собственных силах", - предположил septembre_99.

"Молчание - золото. Хороший, оказывается, совет", - иронизирует 210386banditka.

"Может, дети даже не знали, что мать отправила голосовую. Зачем их так позорить", - возмущается _obuv.obejda_shop.

"Чтобы посадить, нужно купить где-то эти семена. Дают на день продукты, не на месяц. Кто работает на стройке - дома без работы, и запаса денег ни рубля", - отметила leila06544.

Отметим, что видеоролик о семье Тепсуркаевых продолжил серию сюжетов о жителях Чечни, которые обвиняются в тунеядстве. В ноябре 2019 года ЧГТРК "Грозный" опубликовала сюжет с осуждением жителя села Новые Атаги Асланбека Юсупова. Отец десятерых детей, двое из которых уже совершеннолетние, освобожден от оплаты коммунальных услуг, получает пенсию по инвалидности - более 37 тысяч рублей - и другие пособия, а также дополнительную поддержку от фонда имени Кадырова, но жалуется автоинспекторам в Дагестане на сложные жизненные условия, укорили Юсупова авторы телесюжета. При этом местные жители отметили, что подобные публичные осуждения за жалобы на бедственное положение противоречат чеченским обычаям.

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала. Люди приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

В июле 2019 года инвалид-колясочник из Аргуна Шамхан Автаев принес в эфире телекомпании извинения за комментарий в интернете с жалобой на недостаточную помощь властей инвалидам.

Ранее, в 2016 году, житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", такие случаи отслеживаются в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".