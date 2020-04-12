Майкопский студент рассказал предысторию извинений за репост мема

12 апреля 2020, 16:55

Извинениям за сделанный в разгар пандемии репост мема о панике предшествовала "профилактическая беседа" с сотрудниками Центра "Э", рассказал майкопский студент Артем Логунов.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля студент из Майкопа Артем Логунов опубликовал в чате Telegram-канала "Нетипичная Адыгея" видео с извинениями за репост шутки, сделанный на фоне пандемии коронавируса. Сообщение, за которое пришлось извиняться Логунову, - популярный мем 2014 года, который высмеивает паникующих людей и бытует во множестве вариантов, говорится в публикации администратора канала.

"Мною было опубликовано сообщение, взятое из интернета, в достоверности которого я не убедился, чем мог спровоцировать панику среди людей, состоящих в этом чате, и их близких, в чем искренне раскаиваюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок", - сказал на видео Артем Логунов.

Публикации видео с извинением предшествовала "профилактическая беседа" в полиции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Артем Логунов. "(Со мной беседовали) сотрудники Центра по противодействию экстремизму", - сказал он.

При этом молодой человек отказался пояснить, считает ли он эту беседу принуждением к извинению, и была ли у него возможность просто удалить исходный пост, не публикуя видео с извинением. "Дальше без комментариев", - сказал он.

От участников чата, в котором состоят 563 пользователя мессенджера, Логунов, по его словам, претензий не получал. "Угроз тоже не было", - отметил он.

Комментариями от представителей МВД по Адыгее и республиканского ЦПЭ относительно публикаций Логунова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что свое видео с извинением Логунов сопроводил ссылкой на публикацию пользователя Чебуштучки, сделанную в том же чате 4 апреля. "Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось", - говорится в публикации.

Практика принуждения к извинениям активно применяется в Чечне, однако распространилась и в других регионах, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".