Артем Логунов приносит извинениям за репост шутки. Кадр видео, присланного в чат "Кавказского узла"

10 апреля 2020, 19:44

Студент из Адыгеи публично извинился за мем о панике

Майкопский студент Артем Логунов записал видео с извинениями за репост шутки, сделанный на фоне пандемии коронавируса. Шутка была впервые опубликована не позднее 2014 года и неоднократно приводилась пользователями разных соцсетей.

Скриншот видео с извинениями Артема Логунова, https://t.me/nontypical/4293На видео, размещенном 9 апреля в чате Telegram-канала "Нетипичная Адыгея", молодой человек сам представляется Артемом Логуновым. "Проживаю и обучаюсь в Майкопе. Хочу сообщить, что 4 апреля мною было опубликовано сообщение, взятое из интернета, в достоверности которого я не убедился, чем мог спровоцировать панику среди людей, состоящих в этом чате, и их близких, в чем искренне раскаиваюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок", - говорит он. В чате состоят 563 пользователя мессенджера.

Видео сопровождается ссылкой на публикацию пользователя Чебуштучки, сделанную в том же чате 4 апреля. "Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось...", - говорится в публикации.

Сообщение, за которое пришлось извиняться Логунову - популярный мем 2014 года, который высмеивает паникующих людей и бытует во множестве вариантов, говорится в публикации администратора канала "Нетипичная Адыгея".

"Это не собственные слова студента, а очень известный шуточный мем времен присоединения Крыма к России, про существование которого не знают разве что люди, ни разу не слышавшие про Интернет. В первоначальном виде он появился с девушкой и ее отцом, капитаном-моряком, но потом пользователи Интернета стали его адаптировать к актуальным происходящим событиям, либо просто высмеивать панические настроения взволнованных людей", - пояснил администратор "Нетипичной Адыгеи". К 19.44 мск 10 апреля публикация об извинениях Логинова собрала 8,2 тысячи просмотров.

Скриншот публикации в паблике "Двач" от 8 января 2020 года, https://vk.com/wall-22751485_4502910?w=wall-22751485_4502910Сообщение, дословно повторяющее мем, приведенный пользователем Чебуштучкой, было опубликовано в сообществе "Двач" соцсети "ВКонтакте" еще 8 января. К 19.44 мск 10 апреля эта публикация собрала 64 тысячи просмотров и 1122 "лайка". В январе не менее трех пользователей другой соцсети, Facebook, разместили то же сообщение на своих страницах и в различных пабликах.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Артема Логунова относительно его извинений и не может проверить, сказаны ли они по принуждению.

Практика принуждения к извинениям активно применяется в Чечне, однако распространилась и на другие регионы Северного Кавказа и даже шире, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе. Так, в апреле четыре уроженца Чечни публично извинились за публикации в Telegram-канале "Осал нах 95".

Отметим, что сообщение Чебуштучки появилось на фоне пандемии коронавируса и роста числа зараженных в Адыгее. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в регионе достигло 14. С информацией о том, как распространяется коронавирус в регионах юга России и на Южном Кавказе, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Также на главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в материалах рубрики "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Пользователи соцсети в Чечне отказались принять извинения авторов Telegram-канала", "Деанонимизация комментаторов Telegram-каналов в Чечне ставит под угрозу их родных", "Житель Ножай-Юрта публично раскаялся за нарушение карантинных мер".

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