07 мая 2020, 18:49

Число случаев коронавируса в Южной Осетии выросло до 11

Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлены в Южной Осетии, у всех этих людей пока нет симптомов заболевания, сообщила главный санитарный врач региона.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая в Южной Осетии были выявлены первые инфицированные коронавирусом - Югосетпотребнадзор сообщил о трех положительных тестах.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки еще восемь тестов на коронавирус показали положительный результат, и общее число инфицированных в республике составило 11 человек, сообщила сегодня главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева. Все инфицированные чувствуют себя нормально, "клинически здоровы, без выраженной симптоматики, без температуры", приводит слова Кочиевой ИА "Рес".

Среди заболевших — мужчина, приехавший из Северной Осетии, и студенты российских вузов, которые на этой неделе вернулись в Южную Осетию, сообщила заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Всего в Южную Осетию прибыли около 160 студентов, и все они находятся на карантине в медчуреждениях. Также на карантине в гостинице "Алан" находятся девять водителей, привело ИА "Рес" данные Гаглоевой. 

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"68% новых заражений COVID-19 на Южном Кавказе произошли в Армении", "Северная Осетия стала лидером по приросту смертей от коронавируса в СКФО", "Десятый пациент с коронавирусом скончался в Северной Осетии".

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