Махачкалинский врач призвал защитить коллег от заражения COVID-19

07 мая 2020, 01:14

Власти должны обеспечить врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, защитными костюмами, заявил бывший завотделением лучевой диагностики ортопедо-травматологического центра Салим Халитов на акции протеста в Махачкале.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 января Салим Халитов на акции протеста потребовал от Минздрава Дагестана признать нарушения в работе ортопедо-травматологического центра и наказать виновных. 2 февраля он раскритиковал итоги проверки Минздрава в больнице, указав, что несколько нарушений были проигнорированы. На следующий день он провел одиночный пикет, на котором призвал главу Дагестана не допустить установки компьютерного томографа в помещении, не соответствующем стандартам.

Сообщение о том, что врач-диагност Салим Халитов вышел на акцию протеста, поступило 6 мая на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Салим Халитов вышел 6 мая к зданию травматологического центра в Махачкале с плакатом, сообщается на странице организации "Монитор пациента" в Facebook. На плакате было написано: "Лживый министр хуже коронавируса", отмечается в сообщении.

"Наша республика и весь мир сегодня находятся в очень тяжёлом положении. Люди погибают каждый день! Не исключение мои коллеги-медики, и я не могу смотреть на то, как они работают без средств индивидуальной защиты", - приводится в сообщении слова Халитова.

"Вот такой прекрасный̆ транспарант сегодня красовался перед травматологической больницей", - написал на своей странице в Instagram Салим Халитов под фото с изображением растяжки на фоне здания.

По данным на 6 мая в Дагестане зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе - 2267, 15 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая пользователи соцсетей раскритиковали "Единую Россию" за подаренный легковой автомобиль больнице в Дагестане. Более уместным подарком во время эпидемии были бы лекарства и средства защиты от коронавируса, указали пользователи соцсетей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".