Пользователи соцсетей раскритиковали "Единую Россию" за подарок больнице в Дагестане

06 мая 2020, 11:15

Дагестанское отделение "Единой России" отчиталось о передаче легкового автомобиля Республиканской клинической больнице. Более уместным подарком во время эпидемии были бы лекарства и средства защиты от коронавируса, указали пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана создали общественный штаб по борьбе с пандемией заявив, что власти полностью провалили работу по борьбе с коронавирусом. Штаб, в том числе, будет помогать медработникам и населению, заниматься антикоррупционной деятельностью, собирать статистику по СOVID-2019.

В Дагестане с 28 марта запрещены массовые мероприятия, в частности закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, не работают торговые центры, салоны красоты, рестораны, кафе, бассейны, бани. С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции, согласно которому запрещено передвижение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Минздрав Дагестана связал рост числа заражений в регионе с массовым нарушением режима самоизоляции.

Дагестанские пользователи соцсетей раскритиковали реготделение "Единой России" за подарок Республиканской клинической больнице №2 в Махачкале. Новостной видеосюжет, на котором показано вручение ключей от легкового автомобиля "Лада Веста" председателем Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым главе медучреждения, был опубликован 5 мая на странице телеканала "Дагестан" в Instagram.

Хизри Шихсаидов - секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», информирует сайт реготделения.

По состоянию на 11.10 мск публикация набрала 29 889 просмотров и 823 отметки "Нравится".

"Лучше "скорую" подарили бы или обычную "Газель", я в шоке! В республике масок и лекарств не хватает, а они машины дарят", – написал в комментарии к публикации в Instagram пользователь avto_prodaja.kavkaz. "Как в "Поле Чудес" автомобиль подарили. Молодцы, это сильно поможет при эпидемии", – написал пользователь l_.l._.l._.l. "На кислородные баллоны бы потратили деньги", – отметил пользователь miptrydmai.

Видеоролик, опубликованный в группе "Народный штаб" в Facebook, по состоянию на 11.10 мск набрал 15 отметок "Нравится" и 17 комментариев.. "Для чего "Весту" подарили? Подарите скорую", – написал пользователь Ахмед Султанов. "Вместо автомобиля подарил бы лучше лекарство, хоть 10 жизней спас бы", – отметила Фатима Эльмурзаева.

"Им срочно дали команду поднять имидж партии", – предположил Vagab Abdullaev.

Акция "Единой России" прошла на фоне сбора денег для врачей

Напомним, 20 апреля общественная организация "Монитор пациента" после обращения врача Кизилюртовской станции скорой помощи, объявила сбор 200 тысяч рублей на покупку средств защиты для медработников. К 25 апреля было собрано 207 тысяч.

26 апреля дагестанские активисты запустили акцию "Я/мы врачи" для того, чтобы оказать поддержку врачам, борющимся с коронавирусом. За четыре дня участники акции собрали 1,7 миллиона рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медперсонала, 30 апреля они были распределены между больницами.

Ранее в Дербентском районе Дагестана азербайджанцам, ожидающим на границе возвращения на родину, пришлось несколько дней жить на улице. Местные благотворители безвозмездно разместили в своих гостиницах людей, оказавшихся на улице.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".