Силовики объяснили закрытые въезды в Махачкалу борьбой с коронавирусом

29 апреля 2020, 19:53

Полицейские сегодня перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускают в город только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. В городе увеличилось количество постовых, которые отправляют водителей без пропусков домой.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля силовики останавливали для проверки только въезжающих в Махачкалу водителей, пешеходов пропускали без проблем. Проверки водителей в Дагестане привели к сокращению автомобильного потока в Махачкале, реже стал передвигаться общественный транспорт, людей в нем мало. 23 апреля силовики перекрыли въезд в Махачкалу со стороны Буйнакска, на въезде в город со стороны Дербента образовался затор из большегрузов. 27 апреля проверки силовиков вновь привели к пробкам на северном въезде в Махачкалу. Полицейские ужесточили проверки водителей.

Дагестан является лидером среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом - по данным на 29 апреля их там 1231. По этому показателю регион находится на пятом месте в России. Умерли от коронавируса 12 пациентов. Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил 28 апреля глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа.

Силовики закрыли все въезды в Махачкалу и ужесточили проверки в городе

Сегодня днем были закрыты все въезды в Махачкалу вдоль федеральной трассы "Кавказ", передает корреспондент "Кавказского узла". Так, на повороте в поселок Новый Хушет (пригород Махачкалы), по его наблюдениям, въезд перекрыли полицейские автомашины, которые не разрешали никому заехать. При этом выезд на трассу из поселка был свободен. Попасть в Махачкалу было невозможно и с южного поста, а также через другие проселочные дороги, ведущие от трассы. На северном посту из тех, кто планировал заехать в город, образовалась пробка.

"Чтобы проехать несколько сот метров до поста, у меня ушло больше часа. Но когда я уже доехал до поворота, сотрудник полиции перекрыл проезд и отказался меня пропускать в город. До меня какие-то машины пропускали. Хотя я прописан и живу в Махачкале. Никакие уговоры не действовали, и мне пришлось искать въезд в город по другим путям. С трудом удалось найти один из них через поселок в город по бездорожью, прочесал все дно своего автомобиля по этим дорогам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей города.

Примерно в 13.30 мск въезд в город еще не был открыт. Мужчина, который припарковал свою автомашину прямо у полицейского поста на въезде в Махачкалу, рассказал, что стоит там уже целый час, но так и не может добиться разрешения ехать дальше.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из патрульных, въезд ограничен для всех, кроме "сотрудников правоохранительных органов, врачей и тех, кто развозит продукты питания и медицинские препараты". На вопрос, что делать тем, кто живет в городе, полицейский порекомендовал оставлять машину и ходить пешком.

"Есть приказ начальника УВД Махачкалы", - пояснил он. Всем, кто пытался убедить полицейского пропустить, он также советовал "звонить и УВД и получить разрешение у них".

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 19 апреля на въездах в города и районы Дагестана были установлены блокпосты, так как, по словам полиции, принятые ранее меры по недопущению распространения коронавируса не принесли ожидаемых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

В самом городе в нескольких местах сегодня стоят мобильные контрольно-заградительные посты сотрудников полиции. Как правило, они перекрывают одну из сторон движения полицейскими машинами, оставляя проезд для автомобилей по одной полосе. У каждого водителя полицейские проверяют документы, и большинству отказывают в проезде, требуя разворачиваться, так как "действует режим самоизоляции". Такие посты располагаются повсеместно в городе не только на центральных улицах, но и на второстепенных.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" полицейский на посту у кольцевой дороги в Редукторном поселке у здания Дома печати, со вчерашнего дня, 28 апреля, в городе усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.

"В республике режим самоизоляции. Никому нельзя выезжать в город", - отметил он, отказавшись пояснить, кого полицейские могут пропускать.

Передвигаться по городу возможно, только если объезжать улицы, на которых нет постов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель, представившийся Магомедом.

"Выехать в город у меня проблем не было. Вернуться обратно уже стало сложнее. На постах останавливают и просто отказываются пропускать дальше, если нет пропуска с работы. Меня несколько раз останавливали сегодня, протокол никто не составлял, но сказали, чтобы я разворачивался. Пришлось ехать по другим улицам, на которых нет полицейских", - отметил он.

При этом общественный транспорт в городе работает, хоть и автобусов, и маршруток стало значительно меньше. По словам одного из водителей маршрутного такси Гасана, по его маршруту находится четыре поста полицейских.

"Нас не проверяют, не останавливают. Но из-за проверок [других машин] образовываются пробки, и приходится ждать, пока они проверят всех, кто впереди", - рассказал он.

Водитель такси также отметил, что в основном вопросы возникают к водителям, а не к пассажирам. "Сегодня меня останавливали один раз. Спрашивали, зачем я выехал, хотя у меня горел знак «Такси». Я показал справку, которую выдали мне на предприятии. Но сотрудник сказал, что это просто бумага, нужно разрешение, подтвержденное Роспотребнадзором", - отметил он, добавив, что продолжил сегодня работать, и больше его не останавливали.

Все эти проверки не вызвали серьезных пробок в Махачкале, так как на улицах было очень мало машин, на постах в очередь на проверку собиралось по 15-20 машин.

Ранее МВД региона объяснило ограничения на въезде в город решением проблемы с большими заторами при "проверке транспортных средств на км 805 ФАД Р-217 "Кавказ" (северный заезд в Махачкалу)". "В целях упорядочения движения транспортных средств, максимального исключения задержек в движении ... принято решение ограничить левый поворот для транспортных средств, движущихся по ФАД "Кавказ" со стороны Хасавюрта, и движение в прямом направлении для транспортных средств, едущих по автодороге Махачкала – Буйнакск – Леваши - В.Гуниб. Вместе с тем дорожными знаками обозначено направление для движения транспортных средств, которым необходимо осуществить заезд в Махачкалу", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram МВД Дагестана 23 апреля. Более свежей информации относительно проведения проверок и ограничения движения в республике ни на сайте министерства, ни на его странице в Instagram нет.

Юрист не нашел оснований для введения жестких ограничений для движения в Махачкале

В указе главы Дагестана "О введении режима повышенной готовности" (опубликован на "Кавказском узле") не было никаких пунктов о необходимости перекрывать дороги или создании пробок, это все самодеятельность сотрудников МВД, считает юрист Расул Кадиев.

"Нового указа главы Дагестана выпущено не было. Но полиция поменяла тактику. Они хотят показать, что работают. При этом само руководство республики молчит. На сайте администрации главы Дагестана опубликовано выступление руководителя за 11 апреля, премьер-министр Артем Здунов проводил совещание 24 апреля. После этих дат нет их выступлений", - отметил юрист.

По его мнению, никаких оснований для введения жестких ограничений для движения в городе не имеется. "Если в городе сотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу, то это означает, что они изменяют движение машин в муниципалитете. Но это может быть только по специальному постановлению главы города", - говорит Кадиев.

По мнению юриста, если в республике вводится жесткий контроль за соблюдением режима самоизоляции, то необходимо как минимум на неделю вновь приостановить работу тех предприятий, которым было дано разрешение работать в условиях спецрежима.

В соответствии с распоряжением главы республики от 8 апреля 2020 года возобновили работу порядка шести тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщил ранее министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. "В целом из 35000 работающих в системообразующих организациях сегодня работают 29 800 человек", - сказал он.

Безусловный запрет на проезд машин в городе или въезд автомобилей в города Дагестана действующим законодательством не предусмотрен, считает и генеральный директор юридической фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы заявили, что из-за угрозы распространения коронавируса жителям Дагестана предписано соблюдать режим самоизоляции, однако указом главы республики о введении режима повышенной готовности ограничений на передвижение автотранспорта между городами и районами не вводилось. Выявлять нарушителей режима самоизоляции среди водителей, останавливая все машины, неразумно, считают они.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".