Юристы сочли необоснованными ограничения на передвижение автомобилей в Дагестане

25 апреля 2020, 03:41

Указом главы Дагестана о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса жителям республики предписано соблюдать режим самоизоляции, ограничений на передвижение автотранспорта между городами и районами нет, указали опрошенные «Кавказским узлом» юристы. Выявлять нарушителей режима самоизоляции среди водителей, останавливая все машины, неразумно, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля силовики останавливали для проверки только въезжающих в Махачкалу водителей, пешеходов пропускали без проблем. Проверки водителей в Дагестане привели к сокращению автомобильного потока в Махачкале, реже стал передвигаться общественный транспорт, людей в нем мало. 23 апреля силовики перекрыли въезд в Махачкалу со стороны Буйнакска бетонными отбойниками, на другом въезде в город со стороны Дербента образовался затор из большегрузов. В разных районах города полицейские требовали у водителей пропуск на передвижение.

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 19 апреля на въездах в города и районы Дагестана были установлены блокпосты, так как, по словам полиции, принятые ранее меры по недопущению распространения коронавируса не принесли ожидаемых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Предпринимаемые правоохранителями меры по ограничению передвижения автомашин в Дагестане юридически не обоснованы, считает юрист Расул Кадиев.

«В самом указе главы Дагестана «О введении режима повышенной готовности» нет прямых ограничений на передвижение транспорта. Пассажироперевозки не запрещены как внутри городов и районов, так и между муниципалитетами. Кроме того, граждане и организации, чья деятельность не запрещена в условиях введенного режима, имеют право пользоваться автотранспортом», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Проверка автомобильного транспорта на дорогах может распространяться только на тех людей, которые нарушают режим самоизоляции, отметил Кадиев. «Если человек, которому предписано оставаться дома, передвигается по городу, то это нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Но проверять весь транспорт - это бесполезная норма, так как власти разрешили возобновить деятельность (многих) организаций. И ежедневно утром и вечером их всех проверить просто невозможно», - считает он.

В соответствии с распоряжением главы республики возобновили свою работу порядка шести тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщил ранее министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. «В целом из 35000 работающих в системообразующих организациях сегодня работает 29 800 человек», - сказал он.

Согласно разъяснению Верховного суда России от 21 апреля, меры санитарно -эпидемиологических ограничений должен определять только руководитель исполнительной власти субъекта, сказал юрист. "Это не могут делать ни МВД, ни местное управление, ни председатель правительства, только глава региона", - сказал Кадиев. Однако глава Дагестане не принят такой нормативный акт и самоустранился, отдав это право на откуп муниципалам.

Об этом следует и из выступления руководителя администрации главы и правительства республики 17 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов на оперативном совещании 17 апреля заявил, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за проведение всех исчерпывающих мер для предотвращения распространения коронавируса. Он настоятельно рекомендовал "принять адекватные обстановке меры, в том числе рассмотреть возможность по ограничению передвижения людей", сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Указ главы Дагестана о введении режима повышенной не содержит прямого запрета на передвижение автомобильного транспорта, отмечает генеральный директор юридической фирмы «Магомедов и партнеры» Арсен Магомедов. «Указом установлен запрет на выход из дома без крайней необходимости, перечень таких случаев прописан в документе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что проверять на нарушение режима самоизоляции следует не только водителей транспортных средств, как это происходит сейчас в Махачкале, но и пешеходов. "То, что не проводится проверка пешеходов, можно сказать, неполное исполнение указа главы республике", - считает Магомедов. Но у полиции, вероятно, не хватает ресурсов, чтобы полностью контролировать ситуацию в Дагестане, предположил он.

В пункте 7 в редакции указа от 31 марта 2020 г. № 23 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г.№17 «О введении режима повышенной готовности»", опубликованном на сайте правительства республики, говорится, что жители республики обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси. Они не должны покидать дома за исключением необходимости обращения за экстренной медпомощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью, при следовании к месту работы в организации, работа которой не приостановлена. Также гражданам разрешено выйти за покупками в ближайший магазин, для выгула домашних животных в радиуса 100 метров от дома и выноса мусора, следует из документа.

Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 24 апреля число инфицированных выросло 567, 113 случаев подтвердились за последние сутки. По числу случаев заражения за сутки Дагестан является лидером среди регионов Северного Кавказа. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.