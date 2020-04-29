Отделение онкодиспансера в Грозном закрыто из-за коронавируса

29 апреля 2020, 10:40

Химиотерапевтическое отделение республиканского онкодиспансера закрыто после того, как у пациентки подтвердился коронавирус, больным следует пересмотреть графики лечения, сообщили сегодня в Минздраве Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля число зараженных коронавирусом в Чечне выросло за сутки на 18 и достигло 447. Из них семь человек умерли, 79 выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения COVID-19 можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В числе тех, у кого подтвердился коронавирус, оказалась женщина, проходившая курс химиотерапии в круглосуточном стационаре Республиканского онкодиспансера в Грозном, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни.

"В связи с этим данное отделение временно изолировано, все пациенты и персонал помещены на самоизоляцию. Больная переведена на лечение в инфекционную больницу... По согласованию с лечащим врачом пациенты смогут либо отсрочить проведение курса химиотерапии, либо проходить процедуры в дневном стационаре. Это будет решаться индивидуально в каждом случае. С учетом того, что у онкобольных значительно снижается уровень иммунитета, коронавирус для этой категории представляет значительно большую опасность", - рассказала она.

В ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" работают 47 специалистов, отделение химиотерапии рассчитано на 30 пациентов, а поликлиническое отделение онкодиспансера - на 250 посещений в сутки, добавила сотрудница Минздрава.

Круглосуточный стационар диспансера закрыт, и те пациенты, которым невозможно отложить курс химиотерапии, будут госпитализированы в дневной стационар, сообщила 28 апреля пресс-служба онкодиспансера. При этом, согласно сообщению медцентра, для госпитализации у пациента должна быть справка от терапевта о его эпидокружении и результат анализа на COVID-19, проинформировало РИА "Новости".

По словам местной жительницы Заремы, ее отцу в ближайшее время надо было провести очередной сеанс химиотерапии. "Связывались с его врачом, он сказал, что процедуру, возможно, придется перенести на более поздний срок, поскольку оказывается только неотложная помощь", - рассказала Зарема корреспонденту "Кавказского узла".

С аналогичной проблемой столкнулся и житель Чечни Вахид. "Я уже прошел там один курс химиотерапии, жду второго, но пока неясно, когда меня примут. Со своим лечащим врачом нахожусь в постоянном контакте, он сказал, что даст знать, когда можно будет приехать на процедуру", - рассказал Вахид корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в Чечне, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений; первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".