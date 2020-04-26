Волонтеры отметили готовность волгоградцев помогать нуждающимся в период самоизоляции

26 апреля 2020, 03:54

Жители Волгограда с готовностью откликнулись на призыв помогать тем, кто оказался в тяжелых условиях из-за введения режима самоизоляции в связи с коронавирусом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 25 апреля число умерших от коронавируса в регионах Южного федерального округа достигло 33. По четыре смерти зафиксированы в Волгоградской области и Краснодарском крае.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Организация волгоградских предпринимателей Ротари-клуб "Волгоград", оказывающая помощь горожанам в условиях самоизоляции из-за коронавируса, существует уже 22 года, в нее входят 38 человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 25 апреля исполнительный директор клуба Ксения Корнеева, добавив, что клуб занимается исключительно благотворительностью.

"В нашем клубе помимо предпринимателей есть доценты-преподаватели, барды, медики, работники музея, специалисты по ивенту, журналисты и писатели, архитекторы. Когда к нам вирус еще не пришел, с нами связывались ротарианцы из Италии, из Китая, рассказывали, что происходит. Мы дружим и переживали за них. Мы начали думать, что делать. Когда объявили самоизоляцию, ротарианец-владелец кейтеринговой компании Владимир Чуркин сказал, что его производство стоит, он хочет дать людям работу и предложил делать готовые продуктовые наборы", - сообщила она.

Rotary International - международная неправительственная ассоциация, которая объединяет Ротари-клубы по всему миру, позиционирующие себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации. По данным ассоциации, в мире существует 33 тысячи клубов с более чем 1,2 миллиона членов, говорится в описании на официальном сайте Rotary International.

"Мы прошли аккредитацию, что у нас нет вирусов. Мы не ожидали, что наш такой вариант помощи получит огромный отклик", - отметила Корнеева. По ее словам, проект получил название "Реальная помощь реальным людям".

Корнеева рассказала, что первоначально они ориентировались на многодетные семьи. "Мы прозвонили и поняли, что не всем им помощь нужна реально, и начали составлять свои списки. На сегодня у нас 300 человек, кому нужна помощь, и это число растет. Каждому из 300 мы позвонили, чтобы узнать о его положении. Это мамы-одиночки, мамы с детьми-инвалидами, у которых деньги уходят на лекарства. Они оказались в положении, когда не могут подработать. Нам стали звонить мужчины с предложением развозить еду. Звонят люди, которым тяжело. Женщина из турбизнеса рассказала, что мужа уволили, запасов в семье нет. Стали присылать нам фото и видео с пустыми холодильниками и полками. Все это проходило через сердце, поэтому мы начали собирать реальных людей, кинули клич в чаты. Я поняла, что у нас очень хороший город. Люди очень близко к сердцу принимают чужую беду, как бы не говорили, что мы стали злыми и не сочувствующими чужой боли. Мы в восторге от того, сколько людей готовы нам помочь развозом, обзвоном, тем, что точечно скидывают адреса, хотя у самих денег нет. Даже некоторые многодетные мамы стали собирать вещи, чтобы мы развезли нуждающимся", - рассказала она.

По ее словам, машины, на которых развозят продукты, подъезжают ежедневно в 16.00 по местному времени (15.00 мск). "Компания работает даже по ночам, чтобы успеть все приготовить. Ежедневная задача - 50 наборов. В многодетные семьи отдаем по два набора. Набор реально спасает целую неделю - там и грудка, и запеченный картофель дольками, и рыба, салатики. Сейчас возим и супы, которые нужно только разогревать. Внутри свекла, овощи, хлеб – всего восемь килограммов. Все четко отлажено", - отметила Корнеева.

Она также сообщила, что при раздаче продуктов соблюдаются все меры безопасности. "Когда приезжают волонтеры, им выдают санитайзеры. Они в перчатках, стоят на расстоянии двух метров друг от друга. Наборы складываем в ящики, и их забирают волонтеры. Это бесконтактная доставка, чтобы, не дай бог, не навредить. Проблема в том, что финансово получается в день делать 50 наборов, а людей нам звонит человек на 20-25 больше. И они накапливаются. Хочется помочь, но приходится делать выбор – кто совсем голодает, а кто еще может немного потерпеть. Это очень больно", - поделилась Корнеева.

По ее словам, помочь многодетным семьям решила и молодежная организация Ротари-клуба. При этом, указала она, самой большой является финансовая проблема, так как число людей, нуждающихся в помощи, растет, а деньги заканчиваются, и приходится делать выбор, кому помогать сейчас, а кому - на следующий день. "Сегодня мы комплектуем наборы уже на 4 мая, до этого все укомплектовано", - отметила Корнеева.

Она добавила, что проблем с передвижением по городу нет. "Даже если нас останавливают и видят коробки, то никто ничего не просит. Мы показываем списки и говорим, что и куда везем. Иногда даже предлагают сопроводить", - рассказала Корнеева.

По словам руководителя кейтеринговой компании Владимира Чуркина, в проекте работает "большое количество предпринимателей".

"Я в проекте выступаю как организатор совместно с Ротари-клубом. Каждый помогает по мере возможностей. Кто-то осуществляет доставку - география развоза широка. Каждый день у нас минимум пять курьеров для развоза. Кто-то помогает продуктами - мы включаем их в наборы. Кто-то оказывает информационную помощь по привлечению людей, кто-то помогает финансово. Мои сотрудники сейчас непосредственно готовят эти наборы. Развозим их людям с ограниченными возможностями, которым даже тяжело приготовить пищу, не то, что сходить в магазин, ветеранам и пенсионерам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, указал Чуркин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, вся "продукция сертифицирована, проходит тепловую обработку, имеет высокую степень готовности и доставляется в специализированной противовирусной упаковке".

"Каждый набор на восемь килограммов покрывает всю пищевую и энергетическую ценность рациона одного человека на целую неделю. Такой максимально полезный стратегический запас отправляется по спискам. 50 ежедневных комплектов - это 400 кг еды, 600 кг надо переработать ежедневно", - отметил он.

По его словам, они отсылали в администрацию города набор продуктов и "озвучивали возможность подключения к проекту, но прямой поддержки пока нет". "Мы работаем с фондом «Мой бизнес». Они помогают нам как коммерческой организации в ряде получения льготных кредитов на поддержание деятельности компании", - добавил Чуркин.

Волгоградка Екатерина Мордасова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с мужем они помогают Ротари-клубу развозить продуктовые наборы.

"Мы узнали о проекте от клуба «Деловое Поволжье», в котором состоим более восьми лет. У нас и садики закрыты, и многодетные есть. Им тяжело, и мы решили помогать. Мы сами предприниматели, делаем адресную доставку своей продукции, поэтому можем и продуктовые наборы заодно развозить. Доставка бесконтактная, мы быстро доставляем и уходим. Кто-то из людей потерял работу, кто-то ушел на две трети оклада. Некоторые оставляют посты благодарности. У одной мужа-сантехника сократили. Многодетная женщина написала, что муж работал автослесарем в мастерской, хозяин ее закрыл, всех уволили, а дома трое детей. На неделю мы поможем помочь, а что будут делать люди дальше?" - задается она вопросом.

Жители Волгограда рассказали об адресной помощи нуждающимся

Президент клуба "Деловое Поволжье" Ольга Козак рассказала корреспонденту, что организация оказывает помощь оказавшимся на карантине в больницах.

"Возим памперсы, носки, шампуни, средства гигиены. Дедушка одинокий - да и любой человек в такой ситуации - выйти не может, чтобы купить самое необходимое. В больницах, где лежат люди с коронавирусом, мы передаем помощь через забор. Это гуманитарная проблема. Даже многие родственники боятся ходить в такие места. В основном помощь передают знакомые. Восемь лет мы проводили в клубе бесплатные встречи со спикерами, через них прошли тысячи волгоградцев", - отметила она.

Автоинструктор Павел Самодайкин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что развозит волонтеров-медиков. "Я предоставляю транспорт, оплачиваю топливо, развожу их по городу – довожу по адресу или в магазин. У меня есть возможность помогать, поэтому и помогаю. Я зарегистрировался в проекте ОНФ. Первое время машины им не выделялись, но потом администрация выделила пять автомобилей. Мне выдали бумагу для передвижения по городу, но я ей не воспользовался ни разу. В этом проекте помощь оказывается в виде доставки продуктов и лекарств пожилым людям. Мы особо с ними не общаемся, да этого и нельзя делать, нельзя подходить к ним ближе чем на полтора метра", - отметил он.

Три организации объединились для оказания помощи в условиях самоизоляции

Руководитель Волгоградской региональной общественной организации "Православный семейный центр «Лествица»" Вадим Филин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "Лествица" объединилась с общественной организацией "Многодетный Волгоград" и Волгоградским региональным общественным движением "Совет отцов «Отечество»" для помощи нуждающимся семьям с детьми в условиях самоизоляции.

"Волонтеры трех организаций решили объединиться и помогать нашим же подопечным семьям, которых мы опекаем много лет. Это кризисные семьи, где, например, мать-одиночка воспитывает троих и больше детей, семьи, в которых теряют работу мужья, а мамы не работают, потому что сидят с детьми, поскольку не работают детсады. Раньше наши три организации опекали порядка 50 семей. Как только началась эпопея с вирусом, количество звонков от нуждающихся семей увеличилось в три-четыре раза. Конечно, различные пособия эти семьи получают, но их хватает на оплату коммунальных услуг, минимальное питание. Кроме этого, необходимо покупать детскую одежду, зачастую лекарственные средства. Если в семье есть младенцы, нужно детское питание и другое. Не всегда денег достаточно. Также очень важна психологическая и юридическая помощь, которую наши организации также оказывают. В трех наших организациях несколько десятков волонтеров, которые координируют свою деятельность посредством социальных сетей и мессенджеров. Активно подключаются отцы - сегодня многие без работы, и есть свободное время, чтобы помочь другим людям. В машину прыгаем – и поехали", - рассказал Филин.

Он отметил, что на помощь скидываются из своих средств или помогают благотворители. "Кидаем клич в соцсетях или в наших группах в мессенджерах. Некоторые неравнодушные люди переводят деньги. Конечно, желательно найти выход на крупных поставщиков продуктов питания. Помогают предприниматели, учителя, строители. Кто 500 рублей переведет, кто 100, кто ящик муки подарит. Радует, что не все стали «самоизолироваться» от чужой беды. Мы знаем ситуацию в семьях с детьми, и знаем, чем им помочь", - рассказал Филин.

При этом он отметил, что пока "нет понимания", как будет организовываться передвижение по городу после введения пропускной системы. "Сейчас нам помогает ОНФ. Мы, в том числе, работаем в качестве волонтеров во всероссийском проекте #МыВместе. Они содействуют нашему легальному передвижению по городу, у нас есть волонтерские пропуска", - добавил он.

23 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение "О подготовке к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавируса". Согласно приказу, администрации региона поручено до 27 апреля представить в оперштаб предложения по созданию системы оформления и выдачи цифровых пропусков. В тот же срок муниципалитеты должны представить список предприятий, работающих в период самоизоляции. А облздраву поставлена задача предоставить базу данных жителей, помещенных на карантин или самоизоляцию на дому. Власти региона намерены ввести пропуска в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, следует из распоряжения губернатора, размещенного на сайте администрации Волгоградской области.

Доставка помощи оказывается с соблюдением мер безопасности

С введением режима самоизоляции жители Волжского создали волонтерский штаб, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" один из координаторов волонтерского штаба "Волжский. Своих не бросаем" Елена Кочнева.

"Когда ввели ограничительные меры, от жителей города стали поступать звонки, что требуется помощь. Кого-то надо было успокоить, кому-то нужна материальная помощь. Мы кинули клич, пришли ребята разного возраста от 18 до 50 лет. Их обучили, сделали штаб. Договорились, что с волонтерским штабом по лекарствам будет работать муниципальная аптека, а по продуктам - частный магазин индивидуального предпринимателя, поскольку там цены среднерыночные. Магазин согласился формировать продуктовые наборы в режиме обратной связи. Волонтеры забирают уже готовые для вывоза товары, расплачивается за товары сам житель. Мы помогаем доставкой. Каждый день выделяется еще порядка 20 бесплатных продуктовых наборов от благотворителей - помогают национальные общины. Эти наборы передают жителям Волжского. Помощь администрации заключается в том, что ребятам предоставляют маски и транспорт, потому что доставка бесплатная", - рассказала она.

По словам Кочневой, "продукты доставляют до квартиры с соблюдением мер безопасности".

"Коробку ставят у квартиры, люди забирают продукты, кладут в коробку деньги, волонтер в перчатках забирает деньги, расплачивается за продукты или лекарства. К нам обратилась Волжская станция переливания крови. В связи с нерегулярностью транспорта и самоизоляцией людей доноры перестали сдавать кровь, а плановые операции никто не отменял. Мы привлекли людей. Порядка 200 человек посетили станцию, буквально за десять дней пополнили запасы крови", - также рассказала она.

В регионе мало некоммерческих организаций и волонтеров с транспортными и материальными ресурсами для работы в подобных случаях, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель одной из волгоградских НКО на условиях анонимности.

"Без административного ресурса сейчас никак, потому что есть нормы Роспотребнадзора и необходимо разрешение для передвижения. Опять же есть нормы безопасности как для самих волонтеров, так и для подопечных [...] У нас мало НКО и волонтеров с транспортными и материальными ресурсами для таких случаев, все ограничены рамками и бюджетами грантов, еще где-то средства дезинфекции нужно взять. Но, тем не менее большинство волонтеров это давно работающие уважаемые активисты. И самое главное - люди получают помощь, ведь в стационары сейчас вообще не попасть", - отметила она.

Число тех, кому нужна помощь, увеличилось в разы

В регионе работает единый круглосуточный колл-центр, по телефону можно заказать себе помощь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по региону. Он отметил, что помощь оказывают соцработники, а с введением режима самоизоляции к ним подключились волонтеры.

"Соцработники выполняют свою работу. Волонтеры расширили спектр работ, выясняют особенности каждого случая. Сейчас из-за меняющейся нестандартной ситуации помощь может потребоваться любому человеку. Это может быть человек, который даже не одинок, а у него дети будут либо на самоизоляции, либо в больницу попадут", - добавил он.

Замглавы администрации Иловлинского муниципального района Елена Вязова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что администрация сейчас взаимодействует с волонтерами.

"У нас очень хорошо работают казачьи общества. Они помогают с перевозкой, погрузкой. Выделяем транспорт администрации либо договариваемся с предпринимателями. Органы власти в первую очередь помогают пожилым людям, многодетным семьям, людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Люди получают системную помощь через службы соцзащиты. Абсолютно любой человек может позвонить по телефону горячей линии, и ему бесплатно любое количество раз соцработник приобретет продукты и лекарства в аптеке. Если раньше такую услугу могли по регламенту оказывать определенное количество раз, то сейчас это число не регламентируется. Школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, школьникам начальной школы выдают продуктовые пайки. Это хорошие наборы. Конечно, сегодня тех, кому нужна помощь, больше в разы", - отметила она.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" опубликовал справку "Коронавирус. Горячие линии", где можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке "Врачи про коронавирус: что делать?" собрана информация о том, как не заболеть самому и не заразить других. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".