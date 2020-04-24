Волгоградцы раскритиковали планы властей по введению цифровых пропусков

24 апреля 2020, 07:21

Введение в Волгоградской области цифровых пропусков не повлияет на число нарушителей самоизоляции, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Волгограда.

Как сообщал «Кавказский узел», первый случай заражения коронавирусом в Волгоградской области был зафиксирован 24 марта. С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции. На 23 апреля в области число умерших пациентов от COVID-2019 достигло трех.

23 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение "О подготовке к введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавируса". Согласно приказу, администрации региона поручено до 27 апреля представить в оперштаб предложения по созданию системы оформления и выдачи цифровых пропусков. В тот же срок муниципалитеты должны представить список предприятий, работающих в период самоизоляции. А Облздраву поставлена задача предоставить базу данных жителей, помещенных на карантин или самоизоляцию на дому. Власти региона намерены ввести пропуска в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, следует из распоряжения губернатора, размещенного на сайте администрации Волгоградской области.

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Волгограда раскритиковали эффективность системы электронных пропусков. «Мне кажется, и без электронных пропусков можно обойтись, достаточно соблюдать те меры, которые уже приняты. До сих пор в городе ездят переполненные автобусы. Сегодня я видела гуляющих с младенцами матерей. Есть иллюзия, что никакой опасности нет. Люди, которые сидят дома, когда все гуляют, чувствуют себя дураками. Если ограничения есть, они должны быть для всех. Если с пропусками блатные будут ездить как всегда, то кому нужна эта система. Я не верю, что в нашем миллионом городе эта система способна упорядочить ситуацию. Полиция может это сделать, но почему-то не делает. Сегодня я наблюдала как патруль штрафовал людей избранно. Это раздражает. И не надо штрафовать, достаточно вынести предупреждение и внести имя в базу, чтобы человек понял, что нарушил», – сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Волгограда Ольга Завгороднева.

Некоторые из волгоградцев считают, что кампания по введению электронных пропусков – это очередной механизм хищения бюджетных средств. «Я не знаю какие проблемы решат пропуска, ведь насколько я понимаю, количество праздношатающихся по улицам от этого не изменится. Думаю, что в них просто вложат миллионы вместо того, чтобы раздать людям, которые потеряли работу, и многие уже находятся в крайней нужде», – сказала корреспонденту «Кавказского узла» медсестра Наталья Маркова.

Постановление "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" опубликовано "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Документом вводится в регионе режим повышенной готовности, предписывается жителям соблюдать самоизоляцию, регламентируется порядок перевозки пассажиров в общественном транспорте, вводится ряд запретов, в том числе на посещение кладбищ и общественных мест в период карантина.

«Строгие меры сегодня конечно нужны, потому что статистика заболевших в Волгоградской области растет. Но цифровые пропуска для поездок на транспорте вряд ли эффективны. Это просто средство контроля для властей, может быть, они помогут контролировать тех, кто на карантине, но что это поможет улучшить статистику по коронавирусу, я не верю», – сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Дзержинского района Волгограда Игорь Ветров.

Проведенный опрос не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей города.

Планы властей Волгоградской области по введению цифровых пропусков нашли отклик и в соцсети. «От введения электронных пропусков в Волгограде ожидаю трех вещей: скандалов, волокиты и бардака», – написала в Facebook журналист Елена Шаркова.

«Насколько реально в Волгоградской области нужна система электронных пропусков? Мы далеко не в лидерах по выявленным заболевшим и по смертности. Самоизоляцию скорее всего продлят, но опять же, теоретически, в регионах могут начать ослаблять режим уже после майских, если нет – то, с большой вероятностью, с июня. Пока будут разрабатывать, пока тестить... Вывод: либо кому-то нужно бюджетных денег завести, либо как обычно изобразить бурную деятельность перед центром», – считает волгоградец Вячеслав Кузьменко.

Некоторые из жителей Волгограда считают, что введение цифровых пропусков – это эксперимент властей по применению новых технологий. «Судя по всему, мы просто становимся участниками масштабных учений, цель которых — отработать механизм. (…) В общем-то, власть упрекать бессмысленно. Глупо было с ее стороны не воспользоваться таким случаем: народ демонстрирует готовность (а во многом – и понимание), интеллигенция боится заразы явно больше «цифрового Гулага», понятие законности эфемерно как никогда на нашей памяти, начальственные фантазии не сдерживает никто и ничто. Зачем же тренироваться на кошках, когда к вашим услугам 147 миллионов спарринг-партнеров. Эксперимент века, господа», – написал в Facebook журналист Вадим Шумилин.

Межведомственные патрули провели рейды по выявлению нарушений режима самоизоляции в двух городах и девяти районах Волгоградской области. 23 апреля были составлены 18 протоколов. Три из них – на жителей Ворошиловского района Волгограда, еще три на жителей Новоаннинского района Волгоградской области. По два нарушителя правил выявили в Михайловке, Алексеевском и Среднеахтубинском районах. В Котельниковском, Котовском, Николаевском, Ольховском, Октябрьском и Чернышковском районах пропуски не смогли предъявить по одному жителю, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу по Волгоградской области.

В справке "Коронавирус. Горячие линии" опубликованы номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу, можно узнать в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина указана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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