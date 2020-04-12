12 апреля 2020, 09:08

Роспотребнадзор ограничил посещения храмов и кладбищ в Волгоградской области

Санитарные врачи рекомендовали региональным властям закрыть храмы и запретить посещение кладбищ в Волгоградской области, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", с 28 марта в Волгоградской области закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек. С 31 марта введен режим самоизоляции, с 1 до 30 апреля в области введен запрет на перевозки пассажиров на межмуниципальных регулярных маршрутах. 11 апреля волгоградские комсомольцы провели онлайн-акцию, на которой потребовали выплаты компенсаций за самоизоляцию, отмены оплаты услуг ЖКХ и капремонта, кредитной амнистии. Мероприятие прошло на платформе Zoom, в нем приняли участие 19 человек. 

Первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта. К 11 апреля в регионе насчитывалось 33 случая заражения, пять пациентов уже выписаны из стационара. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Постановление с рекомендацией губернатору Волгоградской области закрыть храмы и запретить посещения кладбищ опубликовано сегодня на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

"Обеспечить временное приостановление посещения гражданами культовых зданий, в том числе запрет допуска граждан в культовые здания.... принять меры по приостановлению указанных объектов", - говорится в документе, подписанном 11 апреля главным санитарным врачом Волгоградской области Ольгой Зубаревой. При этом отмечается, что в храмах допускается присутствие священников и работников.

В постановлении также указывается, то следует временно запретить жителям региона посещать кладбища, исключение возможно только в случаях захоронения усопшего или участия в похоронных мероприятиях.

На сайте администрации Волгоградской области комментариев относительно данного постановления по состоянию на 9.00 мск сегодня нет.

О том, что такое коронавирус и как он распространяется в регионах Юга России и на Южном Кавказе, говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других,  говорится в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира собрана в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Волгоградские юристы скептически оценили шансы на отмену режима самоизоляции", "Нарушители режима самоизоляции создали угрозу жителям Волгоградской области", "Новый случай коронавируса подтвержден в Волгоградской области".

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