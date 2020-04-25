Сочинцы выступили против застройки парка 80-летия Кубани

25 апреля 2020, 11:04

Власти должны проверить законность разрешения строительство четырех высоток в парке 80-летия Краснодарского края и вырубки там деревьев, потребовали сочинские активисты и подписанты электронной петиции. Жители микрорайона Макаренко пожаловались, что строительный забор заблокировал вход в парк.

Петицию против застройки парка подписали более 600 человек

Активистка Наталья Матова разместила на сайте сhange.org петицию "Спасем парк на Макаренко от высотной застройки!", адресованную главе Сочи и губернатору Краснодарского края. "В 2017 году в микрорайоне Заречном был открыт природный парк в честь 80-летия со дня образования Краснодарского края. В нашем микрорайоне проживает порядка 40 тысяч жителей, и для всех парк является единственной природной зоной, где можно пройти по пешеходным тропам, потренироваться на тренажерной площадке, погулять в тени деревьев, насладиться тишиной и свежим воздухом. Парк является живыми легкими всего района, в нём гуляют все наши жители, приезжают гости с других районов Большого Сочи", - говорится в петиции.

У парка нет утвержденных границ, что вызывает сомнения в законности вырубки деревьев и строительстве четырех высоток поблизости, указано в петиции.

Наталья Матова подчеркнула, что собирает подписи именно под электронной петицией, поскольку сочинцы соблюдают режим самоизоляции. "Вырубка деревьев происходит в период карантина, что также, на наш взгляд, вызывает вопросы", - отмечается в тексте петиции. По состоянию на 11.04 мск 25 апреля онлайн-петиция "Спасем парк на Макаренко от высотной застройки!" собрала 681 подпись.

Жителям Краснодарского края с 31 марта запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований были созданы мобильные отряды самоконтроля, в состав которых входят сотрудники полиции, казаки и представители общественности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца 22 апреля направила по электронной почте письмо на имя главы города. Движение потребовало "принять исчерпывающие меры к восстановлению первоначальных границ в кадастровом учете природно-ландшафтного парка, благоустроенного к 80-летию Краснодарского края в микрорайоне Октябрьский. <...> В случае установления нарушений инициировать возбуждение уголовных дел", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В пресс-службе мэрии корреспонденту "Кавказского узла" пообещали разобраться с законностью строительства и рубок.

Вход в парк заблокирован строительным забором

Жители микрорайона Макаренко рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что работы на месте будущей стройки начались еще в середине марта. "Застройщикам не мешал и не мешает до сих пор указ губернатора о введении карантина до 30 апреля. На территорию общего пользования была загнала тяжелая техника, расставлены бытовки и биотуалеты. Рабочие без масок и средств защиты валили и распиливали полувековые здоровые деревья в районе нежилого здания 104а по улице Пластунская и вывозили их порубочные остатки с территории парка в сторону села Пластунка", - рассказала одна из жительниц улицы Пластунская, Тамара Лукьяненко.

Она отметила, что ежедневно гуляет в парке 80-летия Краснодарского края. 22 апреля из-за установленного строителями забора она не смогла пройти в парк со стороны Пластунской улицы, где висит табличка с приглашением в пак всех желающих. Попытки дозвониться на горячую линию прокуратуры не увенчались успехом, посетовала Тамара Лукьяненко.

На схеме, размещенной в парке 80-летия Краснодарского края, указаны два входа в парк - со стороны Пластунской улицы и со стороны Вишневой. На заборе, который перекрыл вход в парк, размещена информация о строительстве жилого комплекса "Российская Корона". Представитель застройщика Игорь Азаров, номер телефона которого указан в паспорте объекта, отказался разговаривать с корреспондентом "Кавказского узла" по телефону. "Я ничего не буду говорить. Я должен видеть того, с кем говорю", - сказал он.

Стройке предшествовали махинации с землей, считают сочинцы

Земля в парке относилась к национальному парку и имела статус особо охраняемой территории, но была передана муниципалитету, чтобы на ней можно было вести строительство, предположил местный житель Александр Василевский. Эту версию поддержали и другие жители микрорайона, которые на кадастровой карте обнаружили участки нацпарка, граничащие с новым муниципальным парком.

Лесничий Нижнесочинского лесничества Сочинского национального парка Владимир Марусидзе затруднился прокомментировать эту версию, заявив, что работает в национальном парке всего год. Марусидзе заявил корреспонденту "Кавказского узла", что выезжал на место. "Застройщик рубит деревья в границах своего участка", - считает он. Как Марусидзе определил границу между парком и территорией застройщика, он пояснить не смог.

В разрешении на строительство, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указывается, что его подписал 6 сентября 2019 года бывший вице мэр Сочи Алексей Толмачев. Сам Толмачев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не мог не заверить разрешение на строительство ЖК "Российская корона". "Меня могли за отказ выдать разрешение наказать и привлечь к ответственности за превышение полномочий, так как выдаче разрешения предшествует большая коллективная работа управления архитектуры, различных экспертов", - пояснил он.

Член адвокатской палаты Краснодарского края Сергей Костюк, однако, считает, что чиновник, подписывающий разрешение на строительство, несет за это персональную ответственность. "Чиновник, который подписывает заключительный документ, должен проверить все сведения, и лишь затем ставить свою подпись. В случае незаконности этих сведений он несет персональную ответственность, согласно должностной инструкции", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле суд назначил штраф заместителю мэра Сочи Алексею Толмачеву за то, что он не проконтролировал строительство квартир для жителей аварийных домов.

На территории под строительство массово вырубаются деревья

Парк 80-летия Краснодарского края имеет большой уклон в лощину, где развернуто строительство ЖК "Российская корона". Склон, на котором вырубаются деревья, является оползневым. Деревья растут в этом месте с наклоном.

Лесопарковое хозяйство администрации Сочи на основании разрешения на строительство позволило спилить 73 дерева. Копия документа об этом, подписанного специалистом управления Алексеем Жемайло, имеется в распоряжении "Кавказского узла". При этом местные активисты инициативной группы по созданию и защите парка 80-летия Краснодарского края насчитали на территории под застройку уже около двухсот пней.

16 апреля жители микрорайона Макаренко пришли на стройплощадку, предложив специалистам лесопаркового хозяйства отметить 73 дерева по порубочному билету, но сотрудники хозяйства отказались это делать, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Елена Гусева. "Когда 20 апреля администрация все-таки решила, под давлением общественности, собрать комиссию и подсчитать ущерб, нанесенный вырубкой, все увидели ожидаемую картину: улики были уничтожены строительной техникой, на поляне поработал экскаватор. Полицию тоже вызывали общественники, ехала она полтора часа. Приехал майор полиции, которому и передали вести дело по незаконной вырубке", - рассказала она.

По словам активистки, вырубка деревьев в парке началась внезапно, месяц назад. "Застройщик и чиновники утаили от жителей микрорайона запланированные масштабы строительства в зоне парка. Когда его открывали 8 сентября 2017 года, никто об этом не говорил. Но выясняется, что строится будет четыре высотки по 13 этажей. Комплекс почти на 1000 квартир. Единственный проезд специализированного транспорта в парк для благоустройства парка теперь перекрыт строительным забором. На каком основании застройщику выделен участок в 16 000 кв.м., выяснить пока не удается", - сказала Елена Гусева.

Сочинцы раскритиковали благоустройство парка

В парке 80-летия Краснодарского края проложены бетонные дорожки без водостока, лавочек немного, имеется бетонная площадка с тренажерами. На плане парка отмечены туалет и место для выгула собак, но в реальности их нет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дорожки в ландшафтных парках должны быть не бетонными, а из натуральных материалов, впитывающих влагу, указал местный житель Александр Василевский, инженер по профессии. "Либо надо было сделать лотки для приема сточных вод. Вся вода при дожде собирается и потоком несется со склона, подтачивая корни деревьев. Не говорю о людях и их безопасности на таких дорожках. Тренажерная площадка тоже покрыта бетоном, вместо того, чтобы сделать прорезиненное покрытие, которое бы предохраняло человека в случае падения. Либо нужно было поставить тренажеры на газоне. То есть парк только изуродовали своим благоустройством. Зато сколько было помпы при его открытии. И вот выясняется, что под шум фанфар чиновники за спинами жителей микрорайона оторвали от природного парка очередной кусок земли", - резюмировал Василевский.

Жители микрорайона пожаловались на тотальную застройку

За два года число жителей в микрорайоне резко выросло, в том числе за счет возведения многоквартирных домов на землях для индивидуального жилищного строительства и садовых товариществ, указал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОСа "Заречный" Геннадий Бедраков.

"Стоит еще учитывать сочинское ноу-хау - жильцов многоэтажных жилых гаражей. Застроены детские и бельевые площадки, зоны отдыха. Люди за свежим воздухом ходили в лес, который остался незастроенным, со стороны улиц Макаренко, Вишневая и Пластунская. 8 сентября 2017 года администрация города объявила об открытии городского природного парка в этом лесу, в честь 80-летия края. Теперь оказывается, что и в зоне парка будет очередная стройка", - констатировал Геннадий Бедраков.

Старожил Пластунской улицы Мария Левченко отметила, что застройка последних лет так изменила улицы микрорайона и всю местность, что она часто путается в новостройках и в номерах домов с дробями. Она рассказала, что возле ее частного дома возведен на землях под ИЖС многоквартирный дом. "А у нас даже нет городской канализации", - отметила Мария Левченко.

По ее словам, на месте открытого в 2017 году парка 80-летия Краснодарского края был лес. "В этом лесу мы, местные жители, после войны собирали каштаны, грибы, подснежники, сухие сучья для топки печей и обогрева старых домов, когда они еще не были газифицированы. Вдоль реки Сочи были поля и теплицы совхоза "Октябрьский", где выращивали сезонные и зимние овощи для всего города. После развала СССР все было уничтожено. Плодородные земли приречья залиты бетоном и застроены коммерческими объектами", - посетовала местная жительница.