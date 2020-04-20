Вывеска в аптеке. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 12:26

Два пациента с коронавирусом умерли в Армении

От COVID-19 скончались двое пожилых мужчин с хроническими заболеваниями, сообщил сегодня Минздрав Армении. Число летальных исходов от коронавируса в Армении достигло 22 при 1339 случаях заражения.

Как информировал "Кавказский узел", к 19 апреля число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1291. Излечились 545 пациентов с коронавирусом при 20 умерших.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Режим ЧП продлен до 14 мая, ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Умерли заразившиеся коронавирусом пациенты 62 и 90 лет, у которых были сопутствующие хронические заболевания, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11.00 (10.00 мск) 20 апреля общее число подтвержденных случаев заражений коронавирусом увеличилось на 48 и составило 1339. 35 пациентов [за сутки] выписались из больницы, всего выздоровели 580 человек. Фактическое число больных составляет 737. Проведено 13 373 тестирования", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Никогосян.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с указанием числа зараженных COVID-19 в странах Южного Кавказа и регионах юга России. Цифры по странам Южного Кавказа основаны на данных университета Джонса Хопкинса и могут отличаться от данных армянских властей.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число заражений коронавирусом в Грузии возросло до 399", "Семь смертей от коронавируса зафиксировано в Ингушетии", "Число умерших от коронавируса на Ставрополье возросло до четырех".

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