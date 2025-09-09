Бывшая жительница Карабаха рассказала суду об изгнании из региона в начале конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Баку изучил документы о событиях первых лет карабахского конфликта в ходе процесса по делу бывших руководителей непризнанной республики. Потерпевшая Зенфира Аббасова рассказала, что азербайджанцы подвергались угрозам, а осенью 1988 года ее дом был разрушен.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. В июле на заседаниях выступали потерпевшие - они рассказывали, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам. На заседании 28 августа три бывших президента непризнанной республики заявили суду, что все приказы и распоряжения относительно боевых действий против Азербайджана в разные годы поступали им из Еревана.

Процесс по делу бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха продолжился в Бакинском военном суде 8 сентября.

Потерпевшая по делу Зенфира Аббасова сообщила суду, что проживала вместе с двумя сыновьями в городе Ханкенди. По словам потерпевшей, в 1988 году они ежедневно подвергались угрозам со стороны соседей, выступавших под лозунгом: "Долой Азербайджан, да здравствует армянский народ". Одного из них она назвала по имени - Славик Айрапетян. После неоднократных оскорблений, угроз и требований покинуть место проживания дом Аббасовой 18 сентября 1988 года разрушили, пишет Report.

Большая часть заседания была посвящена изучению документов о событиях, относящихся к первым годам карабахского конфликта - в частности, массовым беспорядкам в Шуше, Ханкенди и Ходжалы 18-19 сентября 1988 года, когда был разрушен и дом Аббасовой. Были рассмотрены свидетельства о первых вооруженных инцидентах, связанных с конфликтом - среди них обстрел автомобиля ГАЗ-21, принадлежащего азербайджанцам, в феврале того же года. Некоторые из рассмотренных милицейских протоколов свидетельствовали о хранении оружия и взрывчатки жителями-армянами.

В одном из оглашенных документов свидетель Юрий Джахангирян называет одним из главных пропагандистов национальной розни и вражды против азербайджанцев Роберта Кочаряна, который на тот момент был парторгом на Карабахском шелковом комбинате. Свидетель отметил, что Кочарян "запугивал азербайджанских сотрудников на месте работы, оскорблял их, добивался их увольнения и требовал, чтобы так же поступали и другие армянские руководители комбината", передает "Азертадж".

На предыдущем заседании 5 сентября завершилось оглашение показаний, данных обвиняемыми на предварительном следствии, после чего все подсудимые озвучили свое отношение к озвученным показаниям: часть из них подтвердила досудебные показания полностью, другие лишь частично, попросив взять за основу их показания, данные в суде. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.