×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:53, 9 сентября 2025

Бывшая жительница Карабаха рассказала суду об изгнании из региона в начале конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Баку изучил документы о событиях первых лет карабахского конфликта в ходе процесса по делу бывших руководителей непризнанной республики. Потерпевшая Зенфира Аббасова рассказала, что азербайджанцы подвергались угрозам, а осенью 1988 года ее дом был разрушен. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. В июле на заседаниях выступали потерпевшие - они рассказывали, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам. На заседании 28 августа три бывших президента непризнанной республики заявили суду, что все приказы и распоряжения относительно боевых действий против Азербайджана в разные годы поступали им из Еревана. 

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Процесс по делу бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха продолжился в Бакинском военном суде 8 сентября. 

Потерпевшая по делу Зенфира Аббасова сообщила суду, что проживала вместе с двумя сыновьями в городе Ханкенди. По словам потерпевшей, в 1988 году они ежедневно подвергались угрозам со стороны соседей, выступавших под лозунгом: "Долой Азербайджан, да здравствует армянский народ". Одного из них она назвала по имени - Славик Айрапетян. После неоднократных оскорблений, угроз и требований покинуть место проживания дом Аббасовой 18 сентября 1988 года разрушили, пишет Report.

Большая часть заседания была посвящена изучению документов о событиях, относящихся к первым годам карабахского конфликта - в частности, массовым беспорядкам в Шуше, Ханкенди и Ходжалы 18-19 сентября 1988 года, когда был разрушен и дом Аббасовой. Были рассмотрены свидетельства о первых вооруженных инцидентах, связанных с конфликтом - среди них обстрел автомобиля ГАЗ-21, принадлежащего азербайджанцам, в феврале того же года. Некоторые из рассмотренных милицейских протоколов свидетельствовали о хранении оружия и взрывчатки жителями-армянами. 

В одном из оглашенных документов свидетель Юрий Джахангирян называет одним из главных пропагандистов национальной розни и вражды против азербайджанцев Роберта Кочаряна, который на тот момент был парторгом на Карабахском шелковом комбинате. Свидетель отметил, что Кочарян "запугивал азербайджанских сотрудников на месте работы, оскорблял их, добивался их увольнения и требовал, чтобы так же поступали и другие армянские руководители комбината", передает "Азертадж". 

На предыдущем заседании 5 сентября завершилось оглашение показаний, данных обвиняемыми на предварительном следствии, после чего все подсудимые озвучили свое отношение к озвученным показаниям: часть из них подтвердила досудебные показания полностью, другие лишь частично, попросив взять за основу их показания, данные в суде. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:57, 2 сентября 2025
Участники митинга в Ереване потребовали вернуть армянских пленных из Азербайджана
Открытие мемориала погибшим в боях карабахцам. Ереван, 2 сентября 2025 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
19:41, 2 сентября 2025
Мемориал погибшим в боях карабахцам открыт в Ереване
Акция протеста карабахских беженцев в Ереване. 29 марта 2025 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
19:55, 1 сентября 2025
Карабахские активисты возмущены роспуском Минской группы ОБСЕ
Армен Ашотян на акции у представительства Евросоюза. Стоп-кадр видео News.Am от 30.08.25, https://news.am/rus/news/901745.html
11:52, 30 августа 2025
Пикет с требованием освободить армянских пленных прошел у здания миссии Евросоюза
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Скриншот фото Trend.Az от 28.08.25, https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html#4084873-8
04:53, 29 августа 2025
Бывшие лидеры Карабаха возложили ответственность за войну на руководство Армении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika
08 сентября 2025, 21:58
Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Вывоз мусора в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
08 сентября 2025, 17:56
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge
08 сентября 2025, 14:51
Защита сообщила об ухудшении здоровья задержанной грузинской активистки Даташвили 

Передача взрывчатки. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 сентября 2025, 12:52
Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше