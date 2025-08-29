×

Кавказский узел

04:53, 29 августа 2025

Бывшие лидеры Карабаха возложили ответственность за войну на руководство Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три бывших президента непризнанной республики Нагорного Карабаха заявили следователям и суду в Баку, что все приказы и распоряжения относительно боевых действий против Азербайджана в разные годы поступали им из Еревана. 

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 июня бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал, какие мины устанавливались в районах вокруг Карабаха в разные годы конфликта. В июле на заседаниях выступали потерпевшие - они рассказывали, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам. 

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На очередном заседании по делу бывших руководителей непризнанной республики Нагорного Карабаха 28 июля были оглашены показания обвиняемых Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна и Бако Саакяна, которые они дали на предварительном следствии. 

Гукасян, который был президентом непризнанной республики в 1997-2007 годах, рассказал, что сам принимал решения о назначениях на государственные должности, но пост министра обороны Нагорного Карабаха составлял исключение: главу Минобороны назначали или увольняли только после согласований с министерством обороны Армении и президентом Армении. По словам Гукасяна, оружие и боеприпасы в регион поставляло исключительно Минобороны Армении, а военное ведомство непризнанной республики фактически действовало как его составная часть, передает "Азертадж". 

Араик Арутюнян, возглавлявший непризнанную республику в 2020-2023 годах, рассказал следствию, что во время первой карабахской войны и после нее в Карабахе размещались вооруженные силы, прибывшие из Армении. В апреле 2016 года в боях против азербайджанских войск участвовали воевали военные формирования, подчиненные Армении, а во время войны осенью 2020 года Минобороны Армении и начальник Генштаба Армении отдавали все военные приказы и распоряжения. 

По словам Арутюняна, вооруженные силы непризнанной республики не владели ракетными комплексами типа “Точка-У”, “Смерч” и “Скад” - такое вооружение доставлялось из Армении и управлялось армянскими военными подразделениями. Приказы о запуске баллистических ракет по населенным пунктам и объектам в Азербайджане также отдавались из Армении, настаивает Арутюнян. Текст поста, который Арутюнян разместил в соцсетях 4 октября 2020 года - о ракетных ударах по Гяндже, нанесенных якобы по его приказу, - был передан ему начальником Генштаба Минобороны Армении, пишет Minval.

Бако Саакян, который занимал пост президента Нагорного Карабаха с 2007 по 2020 год, сообщил следователям, что с 1988 года был активистом Карабахского движения, а в 1990 году вступил в силы самообороны, после чего начал военную карьеру. По словам Саакяна, во время первой карабахской войны боевыми действиями руководили председатель комитета сил самообороны, а позднее армии обороны Нагорного Карабаха Серж Саргсян, а также Вазген Саргсян и Вазген Манукян, которые были министрами обороны Армении. Общее руководство в то время осуществляли председатель комитета обороны Роберт Кочарян и первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Следующее заседание по делу бывших карабахских руководителей назначено на 29 августа.

Автор: "Кавказский узел"

