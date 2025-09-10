×

Кавказский узел

00:18, 10 сентября 2025

Жители Буйнакска остались без воды из-за аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водоснабжение Буйнакска прекращено из-за аварии на водопроводных сетях. Без воды остались не только жилые дома, но и шесть детских садов, а также три школы. 

Как писал "Кавказский узел", в июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей – Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно. 

В сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск также была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, но перебои сохранялись до начала октября.

Об аварии, из-за которой прекращена подача воды в Буйнакск, вечером 9 сентября проинформировала пресс-служба Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения. Поврежден водовод диаметром 600 мм, в нем возникла утечка. 

“Специалисты уже приступили к устранению повреждения. Ориентировочные сроки завершения работ и восстановления водоснабжения будут сообщены дополнительно”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала оператора.

Городская администрация, в свою очередь, сообщила, что без водоснабжения остались жители более чем 15 улиц и нескольких поселков. Воды нет, в частности, на улицах Имама Шамиля, Кумухского, Газимагомеда, Чкалова, Орджоникидзе, Шамхалова, Зульпукарова, Салаватова и Махмуда. Полностью отсутствует водоснабжение в поселке Герейавлак, Янги-ауле, микрорайонах ПМК-20 и ЖМЗ, в поселке Энергетиков и районе Приреченск. 

В зону отключения попали и социальные объекты - шесть детских садов, три школы, педучилище и медучилище, сообщается в официальном канале муниципалитета со ссылкой Буйнакский водоканал.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

Автор: "Кавказский узел"

