×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:55, 17 июня 2025

Жители Буйнакска посетовали на недельное отсутствие воды

Новый насос поступил в Буйнакск. стоп-кадр видео из Telegram-канала мэрии города от 17.06.25, https://t.me/gorodbuynaksk/8162.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Буйнакска отчиталась о покупке нового насоса, пообещав обеспечить горожан водой после его установки. Воду приходится покупать уже более недели, посетовали жители. Буйнакцам следует добиваться перерасчета платы за воду, а также подавать иски о компенсации убытков, посоветовал юрист. 

Как писал "Кавказский узел", 9 июня подача воды жителям Буйнакска и села Чиркей была приостановлена после того, как на насосной станции "Чиркей – Буйнакск" вышел из строя насос. Длительные перебои с подачей воды повторяются регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно, заявили горожане. 15 июня администрация Буйнакска в своем телеграм-канале отчиталась о подаче воды. Этот отчет возмутил жителей города, они заявили, что вода в квартиры по-прежнему не поступает. Длительные перебои с водоснабжением создают бытовые проблемы и бьют по семейному бюджету из-за необходимости покупать воду, пожаловались жители Буйнакска. Мэрия отчиталась о ремонте насосов, а сотрудник Минстроя указал на необходимость модернизации водопровода и электросетей.

В микрорайон «Дружба» вода так и не поступила, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель города Исмаил. Это район многоэтажной застройки, и людям приходится использовать покупную воду и поднимать ее к себе в квартиры, уточнил он.

На улицах Зульпукарова, Пивзаводская, Шуринском переулке 17 июня тоже не было воды, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Зайдин.

Воды нет около недели, людям, проживающим в частном секторе, приходится покупать хранить запас воды в многотонных резервуарах, рассказал мужчина.

17 июня 15-19 мск администрация Буйнакска в своем Telegram-канале опубликовала информацию, что насос мощностью 630 квт прибыл на насосную станцию «Чиркей». 

"В данный момент идет установка агрегата. Процедура, по словам специалистов, займет несколько часов. Также необходимо время для заполнения резервуаров", - сообщила мэрия.

В комментариях к посту администрация проинформировала, что подача воды запланирована до конца дня 17 июня. 

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что согласно ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", перебои с поставками воды допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды. 

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. 

За каждый час превышения допустимой длительности перерыва подачи воды размер платы снижается на 0,15% от стоимости услуги за расчетный период.

Можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, покупки бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей". 

Для этого первоначально нужно зафиксировать факт отсутствия воды, подав заявку в аварийно-диспетчерскую службу с обязательной регистрацией обращения. Кроме того, следует составить акт об отсутствии водоснабжения с участием представителя управляющей компании, Роспотребнадзора и двух свидетелей. Лучше подавать коллективные иски, считает юрист.

При этом он отметил, что суды часто требуют подтверждения, что перебои вызваны виновными действиями властей, а не форс-мажором.

С практикой выигранных дел жителями Дагестана по отсутствию водоснабжения он не встречался, отметил юрист.

"Психология местных жителей такова – когда отсутствуют услуги ЖКХ, они пишут в соцсетях, жалуются, но как дело доходит до конкретных юридических претензий, которые следует направить властям, они этого не делают», - говорит Алиев.

Напомним, что в сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск также была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам. 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что сохраняются перебои с подачей воды в жилые дома.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Жительницы Белиджи на расчистке участка. Кадр видео ОНФ Дагестана / Telegram
20:59, 17 июня 2025
Жители Белиджи добились возврата территории парка поселку
Майнинг ферма. Фото: https://riadagestan.ru/
18:59, 17 июня 2025
Майнинг-ферма обнаружена в Махачкале
11:13, 17 июня 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
23:57, 16 июня 2025
Защита настаивает на невиновности силовиков в смерти Джабраилова
Перебои с подачей воды. Условное фото, создано "Кавказским узлом" с использованием ИИ в программе Copilot.
21:01, 16 июня 2025
Перебои с водой ударили по бюджету жителей Буйнакска
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото Антона Быкова, Юга.ру
17 июня 2025, 15:03
Отельерам Анапы и и Темрюкского района частично возместят суммы возращенных броней

Антон Чечин в суде. Фото с сайта TV Pirveli.
16 июня 2025, 19:54
Суд отказался отпустить Антона Чечина под залог после избиения в тюрьме

Специальная операция на Украине. Фото: mil ru
16 июня 2025, 17:47
6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

Протест сельчан в Армении. 16 июня 2025 г. Скриншот видео News am TV
16 июня 2025, 15:22
Протест сельчан в Армении обернулся задержаниями и избиением журналистки

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше