Жители Буйнакска посетовали на недельное отсутствие воды

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Мэрия Буйнакска отчиталась о покупке нового насоса, пообещав обеспечить горожан водой после его установки. Воду приходится покупать уже более недели, посетовали жители. Буйнакцам следует добиваться перерасчета платы за воду, а также подавать иски о компенсации убытков, посоветовал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня подача воды жителям Буйнакска и села Чиркей была приостановлена после того, как на насосной станции "Чиркей – Буйнакск" вышел из строя насос. Длительные перебои с подачей воды повторяются регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно, заявили горожане. 15 июня администрация Буйнакска в своем телеграм-канале отчиталась о подаче воды. Этот отчет возмутил жителей города, они заявили, что вода в квартиры по-прежнему не поступает. Длительные перебои с водоснабжением создают бытовые проблемы и бьют по семейному бюджету из-за необходимости покупать воду, пожаловались жители Буйнакска. Мэрия отчиталась о ремонте насосов, а сотрудник Минстроя указал на необходимость модернизации водопровода и электросетей.

В микрорайон «Дружба» вода так и не поступила, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель города Исмаил. Это район многоэтажной застройки, и людям приходится использовать покупную воду и поднимать ее к себе в квартиры, уточнил он.

На улицах Зульпукарова, Пивзаводская, Шуринском переулке 17 июня тоже не было воды, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Зайдин.

Воды нет около недели, людям, проживающим в частном секторе, приходится покупать хранить запас воды в многотонных резервуарах, рассказал мужчина.

17 июня 15-19 мск администрация Буйнакска в своем Telegram-канале опубликовала информацию, что насос мощностью 630 квт прибыл на насосную станцию «Чиркей».

"В данный момент идет установка агрегата. Процедура, по словам специалистов, займет несколько часов. Также необходимо время для заполнения резервуаров", - сообщила мэрия.

В комментариях к посту администрация проинформировала, что подача воды запланирована до конца дня 17 июня.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что согласно ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", перебои с поставками воды допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды.

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду.

За каждый час превышения допустимой длительности перерыва подачи воды размер платы снижается на 0,15% от стоимости услуги за расчетный период.

Можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, покупки бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".

Для этого первоначально нужно зафиксировать факт отсутствия воды, подав заявку в аварийно-диспетчерскую службу с обязательной регистрацией обращения. Кроме того, следует составить акт об отсутствии водоснабжения с участием представителя управляющей компании, Роспотребнадзора и двух свидетелей. Лучше подавать коллективные иски, считает юрист.

При этом он отметил, что суды часто требуют подтверждения, что перебои вызваны виновными действиями властей, а не форс-мажором.

С практикой выигранных дел жителями Дагестана по отсутствию водоснабжения он не встречался, отметил юрист.

"Психология местных жителей такова – когда отсутствуют услуги ЖКХ, они пишут в соцсетях, жалуются, но как дело доходит до конкретных юридических претензий, которые следует направить властям, они этого не делают», - говорит Алиев.

Напомним, что в сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск также была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам. 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что сохраняются перебои с подачей воды в жилые дома.

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