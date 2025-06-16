Перебои с водой ударили по бюджету жителей Буйнакска

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Длительные перебои с водоснабжением создают бытовые проблемы и бьют по семейному бюджету из-за необходимости покупать воду, пожаловались жители Буйнакска. Мэрия отчиталась о ремонте насосов, а сотрудник минстроя указал на необходимость устранения модернизации водопровода и электросетей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня подача воды жителям Буйнакска и села Чиркей была приостановлена после того, как на насосной станции "Чиркей – Буйнакск" вышел из строя насос. Длительные перебои с подачей воды повторяются регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно, заявили горожане. 15 июня администрация Буйнакска в своем телеграм-канале отчиталась о подаче воды. Этот отчет возмутил жителей города, они заявили, что вода в квартиры по-прежнему не поступает.

Сегодня вода в некоторые дома пошла, но без напора, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Буйнакска Абакар. До этого, с его слов, воды не было несколько дней, и приходилось использовать покупную воду.

Жительница улицы Чкалова Раисат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что воды в их доме нет уже около недели. Водовозы, с ее слов, к дому не приезжали. «Невозможно нормально помыться, приготовить еду. У нас еще маленькие дети, не постирать, не искупать их», - говорит женщина.

Сейчас воды вообще нет ни капли

В микрорайоне «Дружба» нет воды уже больше недели, рассказал житель города Кади. «У нас и ранее были перебои с водой, она не поднималась на верхние этажи. Сейчас вообще нет ни капли. Водовозы иногда приезжают, но воды на всех не хватает, приходится использовать покупную, это тоже нагрузка для семейного бюджета», - говорит Кади.

В 13:52 администрация Буйнакска сообщила в своем Telegram-канале, что, по информации филиала АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» в Буйнакске, на насосной станции «Чиркей» запущено два двигателя мощностью по 315 кВт каждый.

«Прямо сейчас идет заполнение резервуаров для последующей подачи воды в город, ориентировочно она планируется завтра. По поводу водоснабжения в микрорайоне «Дружба» специалисты сообщили, что на двух артезианских скважинах идут работы по восстановлению глубинных насосов, вышедших из строя накануне. Оба насоса планируется подключить сегодня же, и вода в микрорайон «Дружба» будет поступать в полном объеме», - отчиталась мэрия города.

Сколько домов попали в зону отключения воды и сколько людей живет в них, в мэрии не уточнили.

В 2023 году, когда произошла авария на водоводе «Чиркей — Буйнакск», администрация города сообщила в своем Telegram-канале, что без водоснабжения остались более 30 тысяч жителей Буйнакска, а это составляет почти половину населения города.

Установка новых насосов сможет решить проблему, если будут устранены утечки

Сотрудник Минстроя Дагестана, пожелавший остаться анонимным, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что установка на Чиркейской насосной станции новых центробежных насосов не решит полностью проблему перебоев с подачей воды в Буйнакск.

«Установка новых насосов сможет решить проблему, если одновременно будут устранены утечки на городских ветхих сетях, не говоря уже о полной их замене, так как значительная их часть находится в аварийном состоянии. Нужно модернизировать электросети и обеспечить стабильное напряжение, так как из-за перепадов в электроснабжении насосы часто выходят из строя. Только обновление насосов не гарантирует стабильную подачу воды, если не модернизировать всю инфраструктуру», - считает специалист.

Напомним, что в сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск также была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам. 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что сохраняются перебои с подачей воды в жилые дома.

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