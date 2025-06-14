Жители Буйнакска раскритиковали чиновников за длительные перебои с подачей воды

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После очередной аварии на водопроводе жители Буйнакска уже несколько дней лишены водоснабжения. Ситуация повторяется регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно, заявили горожане.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции, сообщила администрация города. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам. 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что сохраняются перебои с подачей воды в жилые дома.

6 декабря 2023 года после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, живет около 61 тысячи человек. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. Около половины населения города оставались без воды после аварии на водоводе также в ноябре и августе 2023 года. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать.

Подача воды жителям Буйнакска была приостановлена 9 июня после того, как на насосной станции «Чиркей – Буйнакск» вышел из строя насос мощностью 630 киловатт. "В результате прекратилась подача воды в город Буйнакск и в селение Чиркей", - сообщила 10 июня в своем телеграм-канале администрация города.

11 июня мэрия отчиталась об организации подвоза воды. "На период проводимых ремонтных работ на насосной станции в с. Чиркей, на территории города организован подвоз воды водовозами", - говорится в публикации.

Спустя еще два дня, 13 июня, мэрия признала, что проблема не решена. "По информации ГУП «Дагводоканал», ремонтные работы на насосной станции «Чиркей» продолжаются. Сроки завершения работ не были указаны... Для заявок для подвоза воды можете обратиться в диспетчерскую филиала АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» в Буйнакске по телефону: 8 (928) 063-26-08. Подвоз осуществляется в порядке очередности", - отмечается в сообщении.

Пользователи Telegram, позиционирующие себя как жителей Буйнакска, в комментариях под этими публикациями раскритиковали чиновников за то, что проблема водоснабжения не решается много лет.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. Мэр Исламудин Нургудаев тогда признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой.

Из года в год одни обещания

"Почему каждый год одно и то же?" - написал Aish. "Каждый год проблема одна и та же", - возмутилась Кадиева Мадина. "Слова и возмущения имеются, но толк какой, из года в год одни обещания, просто совесть потеряли ответственные должностные лица", - высказался Мирза.

"Каждое лето как он может ломаться, выходить из строя? Откуда он знает, что уже лето?" – удивилась Ася. "Так интересно, именно в летний сезон у них все выходит из строя", - обратила внимание и Тотум Акаева.

Для элементарных нужд нужна вода, особенно летом

Пользователь с ником Зеленоглазая заочно обратилась к главе города. "Четвертый день без воды сидеть не так-то и приятно, если вы понимаете такое. У меня четверо детей и бабушка-пенсионер, и я с мужем, и как вы понимаете, для элементарных нужд нужна вода, особенно летом, а вы как глава города даже не можете точную дату назвать, когда же пойдёт эта вода. Это что получается, вы как глава города такими элементарными вопросами не владеете, что ли?" – написала она.

Авторы других комментариев подвергли критике уровень организации подвоза воды. "А толку там заявку оставлять? Вчера [10 июня] звонил, сказал по поводу водовоза, нету - сказал оператор, типа сегодня если закончим, воду дадут завтра… Водовозов нету, че вы тут говорите. Водовоз приезжает только где секции, а так к каждому нету возможности, чтоб приезжал водовоз, сказал оператор. Миллионы выпустили на насос и снова вышел из строя", - написал, в частности, Ил По Роло.

Трубку не поднимают, заказать невозможно

"Невозможно дозвониться по указанному номеру. Примите, пожалуйста, заявку на подвоз воды", - написала в среду, 11 июня, Фатима Фатима. "Там трубку не поднимают, заказать невозможно", - пожаловалась в тот же день Умайганат Закарьяева.

"Издевательство какое-то над народом. Зачем мы должны заказывать, обеспечьте бесплатный подвоз воды в каждый двор, как раньше делали", - потребовал еще один пользователь.

В адрес АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» направлено предписание об организации подвоза питьевой воды жителям Буйнакска, отчитался вечером 13 июня управление Роспотребнадзора по Дагестану.

"Подвоз воды населению и в эпидемиологически значимые объекты осуществляется по маршрутному графику 10 единицами специального автотранспорта, емкостью цистерн от 2 до 10 тонн", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, 28 декабря 2023 года власти Дагестана заявили, что решили проблему с регулярными перебоями подачи воды в Буйнакск, завершив строительство водовода "Чиркей – Буйнакск". Однако 19 февраля 2024 года жители села Чиркей записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались, что после запуска нового водовода "Чиркей - Буйнакск" в их селе нет водоснабжения, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах. Они призвали чиновников решить проблему.

После этого администрация Буйнакского района обратилась к председателю правительства Дагестана, который заявил, что ведется строительство подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды, запроектировано строительство двух накопительных резервуаров и запланирована модернизация насосной станции "Чиркейская".

В сентябре 2024 года жители Чиркея провели сход, на котором назвали нерешенными проблемы с подачей питьевой воды и газоснабжением и подняли вопрос перехода из Буйнакского в Кизилюртовский район. Власти Буйнакского района по непонятным причинам исключили Чиркей из всех программ социально-экономического развития, заявили сельчане.

В октябре 2024 года в администрации Буйнакска прошел обыск по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на бурение скважин для улучшения подачи воды горожанам.