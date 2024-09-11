11 сентября 2024, 02:22

Жители Чиркея упрекнули власти в игнорировании проблем сельчан

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Нерешенные проблемы с подачей питьевой воды и газоснабжением вынудили жителей дагестанского села Чиркей провести сход, на котором даже поднимался вопрос перехода из Буйнакского в Кизилюртовский район. Власти Буйнакского района по непонятным причинам исключили Чиркей из всех программ социально-экономического развития, заявили сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля жители села Чиркей записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались, что после запуска нового водовода "Чиркей - Буйнакск" в их селе нет водоснабжения, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах. Они призвали чиновников решить проблему. После видеообращения жителей Чиркея к Меликову администрация Буйнакского района обратилась к председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову, который заявил, что ведется строительство подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды, запроектировано строительство двух накопительных резервуаров по 1000 кубометров, кроме того, в текущем году будет проведена модернизация насосной станции "Чиркейская".

В селе Чиркей 8 сентября состоялся сход жителей, которые обсуждали переход из Буйнакского в Кизилюртовский район, сообщает телеграм-канал "Новое дело".

В заседании приняли участие глава села и представитель Минстроя Дагестана. Протокол заседания вел официально депутат собрания депутатов Буйнакского района. Участники выступали на аварском языке. Один из них, член Совета старейшин села, предложил перейти в Кизилюртовский район, потому что там больше аварского населения.

По словам жителя села Рустама, сход прошел из-за игнорирования просьб чиркейцев обеспечить село бесперебойной подачей воды и решить проблемы с газоснабжением. "В Чиркее проживает 12 тысяч человек, но администрация Буйнакского района по непонятным причинам исключило село из всех программ социально-экономического развития. Это породило недовольство жителей", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Чиркея Саид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ноябре 2023 года село посетил глава Дагестана Сергей Меликов. "Он обещал наладить водоснабжение села, провести новый газопровод, построить социальные объекты. Но с тех пор ничего не изменилось. Вода в село поступает с перебоями, несмотря на запуск водовода "Чиркей - Буйнакск". Приходится ездить за водой в другие населенные села, чтобы набрать воду для резервуаров. Была проблема с поливом земель в летнее время", - говорит Саид.

На заявление чиркейцев отреагировал председатель правительства Дагестана Абдулмуслимов. "В июне этого года мы выделили 6,2 млн рублей на проектирование детсада на 250 мест, на будущий год средства на строительство будут заложены в республиканской инвестпрограмме. В феврале выделено 91,6 млн рублей на капремонт насосной станции "Чиркейская" для бесперебойной подачи воды по новому водоводу "Чиркей-Буйнакск", работы ведутся. 200 млн рублей направлены на завершение строительства подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды. В целях усовершенствования действующей системы газификации на проектирование объекта направлено 6,7 млн рублей, в 2025-м начнется строительство", - приводит его слова телеграм-канал правительства республики.

Минстрой Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что обновленная насосная станция "Чиркейская" заработает к концу 2024 года. Она обеспечит водоснабжением три направления: г. Буйнакск, селения Халимбекаул, Акайтала и Кафыр-Кумух; селение Чиркей; поселок Дубки Казбековского района.

Из бюджета республики выделено более шести миллионов рублей на финансирование проектных работ и заключения госэкспертизы по объекту "Реконструкция газопровода в селе Чиркей, Буйнакский район", сообщил заместитель руководителя "Спецгазстройсервис" Наби Алимурадов.

"Планируется строительство газопровода-лупинга общей протяженностью 12 километров диаметром 273 миллиметров. Проектной организацией с выездом на место проводится работа по проектированию. Согласно контракту, срок завершения проектных работ – 30 ноября текущего года, риски срыва сроков отсутствуют. На сегодняшний день диаметр газопровода составляет 159 миллиметров, текущей пропускной способности не хватает для обеспечения бесперебойного газоснабжения села. После реконструкции проходная способность будет значительно увеличена, и население Чиркея полностью будет обеспечено газом", - приводит его слова телеграм-канал правительства Дагестана.

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Примечание:

"Прекращение подачи воды в выходной день возмутило махачкалинцев", "Жители Избербаша рассказали о последствиях перебоев с водой", "Жители села Ново-Филя лишились воды из-за пересохшей скважины".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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