Жители Чиркея пожаловались Меликову на длительное отсутствие воды

19 февраля 2024, 15:26

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В селе Чиркей после запуска нового водовода "Чиркей - Буйнакск" нет водоснабжения, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах, пожаловались сельчане в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову, призвав решить проблему.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года правительство Дагестана заявило, что строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершено, и это позволило решить проблему с регулярными перебоями подачи воды в город. Длительные перебои с подачей воды в жилые дома сохраняются вопреки отчету властей, рассказали в конце декабря жители Буйнакска.

28 ноября 2023 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана объявил, что строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается. Заявление было озвучено на фоне жалоб жителей Буйнакска на регулярные и масштабные отключения водоснабжения.

Жители села Чиркей записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, сообщил сегодня телеграм-канал "Голос Дагестана", опубликовав видеообращение. Когда именно было записано обращение, в публикации не уточняется.

На кадрах видео показаны несколько десятков мужчин разного возраста. Обращение от имени собравшихся озвучивает пожилой мужчина. "Два месяца мы сидим без воды, почти 900 хозяйств… Мы просим вам, чтобы вы проконтролировали, чтобы нам провели воду. Когда проводили новую трубу [водовод], нам обещали, что будет по старой трубе в Чиркей подаваться вода, пока [новый водовод] не проведут. Всё на словах", - эмоционально говорит мужчина.

Собравшиеся заявили, что джамаат Чиркея собирается "выйти вот сюда, к насосной станции, и остановить воду в город Буйнакск, пока не построят в Чиркей", если представители муниципальных администраций не выйдут на диалог с сельчанами.

Затем на видео выступил другой немолодой мужчина. "Хочу добавить: мы не противники города Буйнакска и других районов Дагестана [и не хотим], чтобы к вам вода не поступала. Вы такие же люди, как и мы, вы наши братья. Мы хотим, чтобы у вас была вода, но нам обидно… Вода, которая проходила от насосной станции в Буйнакск, этой водой пользовались почти 70% населения села Чиркей. После того, как сюда врезку сделали, на Буйнакск воду направили – с этих пор воды в Чиркее от этой трубы нет", - говорит один из авторов видеообращения.

Жителям села приходится ездить в другие населенные пункты, чтобы набрать воду для своих колодец, отметил он. "У нас одна или две машины-водовозки в селении, за ней стоит очередь. Что нам делать, куда нам идти и как нам быть? Вы не делайте так, чтобы наш народ из себя выходил. Не доводите до этого, я прошу об этом именно власти", - говорит на видео мужчина, подчеркнув, что поддерживает обращение к главе Дагестана от имени жителей Чиркея.

Напомним, 6 декабря 2023 года после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, живет около 61 тысячи человек. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали 8 декабря "Кавказскому узлу" горожане.

13 ноября 2023 года после аварии на водоводе без воды также остались около 30 тысяч жителей Буйнакска. В августе того же года из-за аварии на магистральном водоводе также 30 тысяч жителей Буйнакска в течение полусуток оставались без воды. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе "Чиркей – Буйнакск". Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

В июле 2020 года горожане проводили митинг с требованием наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением.

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