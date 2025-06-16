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11:42, 16 июня 2025

Отчет властей о подаче воды возмутил жителей Буйнакска

Буйнакск. Фото: https://t.me/gorodarusru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вода в квартиры по-прежнему не поступает, заявили сегодня жители Буйнакска после отчета мэрии о решении проблемы с длительным отсутствием водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня подача воды жителям Буйнакска и села Чиркей была приостановлена после того, как на насосной станции "Чиркей – Буйнакск" вышел из строя насос. 13 июня мэрия признала, что проблема не решена. Длительные перебои с подачей воды повторяются регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно, заявили горожане.

В сентябре 2024 года подача воды в Буйнакск также была ограничена из-за поломки оборудования на насосной станции. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам. 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что сохраняются перебои с подачей воды в жилые дома.

О подаче воды администрация Буйнакска отчиталась 15 июня в своем телеграм-канале. "Сегодня с утра по всем районам города, получающим воду по линии «Чиркей-Буйнакск» было подано водоснабжение согласно графику. Набрать необходимое для подачи количество воды стало возможным благодаря насосам с. Чиркей", - говорится в сообщении.

На Чиркейской насосной станции введены в работу новые центробежные насосы, отчитался 12 июня в своем телеграм-канале Минстрой Дагестана. "На обновленной насосной станции Чиркейская реализована часть мероприятий по полной модернизации объекта: в эксплуатацию введены новые центробежные насосы, что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей города Буйнакск и жителей села Чиркей. Поручение обновить станцию дал Глава РД Сергей Меликов после встречи с селянами еще в 2024 году", - говорится в публикации.

28 декабря 2023 года власти Дагестана заявили, что решили проблему с регулярными перебоями подачи воды в Буйнакск, завершив строительство водовода "Чиркей – Буйнакск". Однако 19 февраля 2024 года жители села Чиркей в видеообращении к Сергею Меликову заявили, что после запуска нового водовода в селе по-прежнему нет воды. После этого власти заявили, что ведется строительство подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды, запроектировано строительство двух накопительных резервуаров и запланирована модернизация насосной станции "Чиркейская".

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев (справа) на рабочем совещании. Фото пресс-службы мэрии Буйнакска http://www.buynaksk05.ru/press-tsentr/novosti/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rd-insaf-khayrullin-s-rabochim-vizitom-posetil-gorod-buynaksk-_172
07:46 09.07.2020
Мэрия Буйнакска отчиталась о борьбе с незаконными врезками в водовод
Более 100 незаконных врезок в водовод срезаны в ходе рейдов, которые организовали власти Буйнакска, однако проблема с недостаточным водоснабжением города сохраняется, сообщили в мэрии. Горожане подтвердили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Под публикацией мэрии, по состоянию на 11.40 мск, размещено семь комментариев. Автор двух из них, Патимат, сегодня опровергла информацию администрации.

"Вчера не было воды, как и сегодня", - написала она. "Здравствуйте! Вчера в городе была подача воды!!" - возразил представитель мэрии. "Они вам лгут, мы, которым не пошла вода, знаем лучше", - парировала Патимат. "Жители города сообщили, что вчера у них шла вода!!" - ответил представитель мэрии.

"Она-то шла, но по причине пустых емкостей у людей, в большей части города, она до нас и не дошла (приезжайте к 9-этажке, убедитесь в этом). Только нижние этажи с водой", - сообщила Ольга.

"Не у всех жителей города она шла!" - заявила Патя. "Как сообщили в Буйнакском водоканале, завтра планируется еще подача воды в город, на данный момент идет заполнение резервуаров", - ответил сегодня в 11.28 мск представитель мэрии.

Авторы комментариев к другой публикации мэрии также заявили сегодня, что воды нет. "Где вода обещанная??" – возмутилась Зухра Абдулбасирова. "А где вообще обещанные водовозы перед домами и улицами? Люди сами за свой счёт покупают водовозы, а что тем людям делать, у кого нет возможности купить воду и дома маленькие дети?" – написала Hamka_vospitanaya.

"Когда воду подадут?" – поинтересовался еще один пользователь. Представитель администрации города, по состоянию на 11.40 мск, не принял участия в этом обсуждении.

Напомним, перебои с водоснабжением в Буйнакске наблюдались и ранее. Так, 6 декабря 2023 года после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, живет около 61 тысячи человек. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали "Кавказскому узлу" горожане.

Около половины населения города оставалась без воды после аварии на водоводе также в ноябре и августе 2023 года. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. Мэр Исламудин Нургудаев тогда признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой.

В сентябре 2024 года жители Чиркея провели сход, на котором назвали нерешенными проблемы с подачей питьевой воды и газоснабжением и подняли вопрос перехода из Буйнакского в Кизилюртовский район.

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Автор: "Кавказский узел"

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