Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки

Жители Еревана на акции протеста призвали городских чиновников не допустить строительства 18-этажного здания на месте детской площадки.

Жители ереванского района Нор Норк сегодня вышли на акцию протеста перед зданием мэрии. Они выступают против сноса детской площадки и строительства нового здания на ее месте, сообщает News.am.

Один из участников акции заочно обратился к мэру Тиграну Авиняну. «Господин Авинян, вы сносите гаражи, чтобы построить детские площадки, а теперь сносите нашу детскую площадку, чтобы построить высотное здание. Объясните, где здесь логика?» - приводятся в публикации его слова.

Ранее активист Артур Чахоян заявил, что он и другие жильцы выступают против стоительства 18-этажного здания на месте детской площадки. Он отметил, что по этому вопросу было проведено четыре общественных обсуждения, и в трех из них власти дали отрицательное заключение, Совет старейшин также отказал в выдаче разрешения на строительство.

Мы не собираемся молчать и мириться

«Однако 9 сентября в рамках повестки заседания Совета старейшин Еревана, не подлежащей докладу, запланировано выдать разрешение на строительство 18-этажного здания за счет детской площадки. Наши конституционные права нарушены, и мы не собираемся молчать и мириться с несправедливостью», - приводит его слова издание.

Руководитель фракции "Республика" Ани Хачатрян на встрече с жильцами заверила, что отрицательное заключение главы административного района получено, и что она предложила снять вопрос с повестки дня для отдельного обсуждения.

В свою очередь руководитель фракции "Мать Армения" Манук Сукиасян предложил не снимать вопрос с повестки дня, а обсудить его публично, пишет "Sputnik Армения".