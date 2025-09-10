Воспитанники интерната в Ростовской области эвакуированы после падения БПЛА

Школа-интернат в Матвеево-Курганском районе повреждена после падения беспилотника, получили ранения двое воспитателей. Эвакуированы 73 воспитанника и пятеро сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", ночью 8 сентября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки на регион.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сегодня ночью эвакуировали воспитанников и воспитателей местной специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В здании интерната после падения беспилотника были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Двое сотрудников получили легкие ранения, их доставили в районную больницу. Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников, их разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое.