Ракетная атака отражена в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки на регион.
Как писал "Кавказский узел", ночью 7 сентября, по данным министерства обороны Российской Федерации, над территорией Ростовской области было сбито три беспилотника.
Вечером 8 сентября над территорией Ростовской области была отражена ракетная атака, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Слюсарь также отметил, что "последствия на земле уточняются".
Накануне, около 20.00 мск в регионе была объявлена ракетная опасность, региональное РСЧС разослало предупреждение через смс-сообщения. Отбой опасности объявили примерно через час.
