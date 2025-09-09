Ракетная атака отражена в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки на регион.

Как писал "Кавказский узел", ночью 7 сентября, по данным министерства обороны Российской Федерации, над территорией Ростовской области было сбито три беспилотника.

Вечером 8 сентября над территорией Ростовской области была отражена ракетная атака, об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь также отметил, что "последствия на земле уточняются".

Накануне, около 20.00 мск в регионе была объявлена ракетная опасность, региональное РСЧС разослало предупреждение через смс-сообщения. Отбой опасности объявили примерно через час.