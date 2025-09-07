Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были сбиты в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области, а в Краснодарском крае после атаки дрона произошел пожар на нефтезаводе. Кроме того, была временно приостановлена работа аэропорта Волгограда, Росавиация объяснила это обеспечением безопасности полетов.

Минувшей ночью уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотников, из них 21 в Краснодарском крае, семь в Астраханской области, шесть в Волгоградской и три в Ростовской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще четыре дрона сбиты над акваторией Азовского моря, остальные - в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областях и в Крыму.