Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были сбиты в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области, а в Краснодарском крае после атаки дрона произошел пожар на нефтезаводе. Кроме того, была временно приостановлена работа аэропорта Волгограда, Росавиация объяснила это обеспечением безопасности полетов.
Минувшей ночью уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотников, из них 21 в Краснодарском крае, семь в Астраханской области, шесть в Волгоградской и три в Ростовской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще четыре дрона сбиты над акваторией Азовского моря, остальные - в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областях и в Крыму.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.