Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге и Шолоховском районе военные обезвредили беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября военные уничтожили и перехватили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, люди не пострадали. Минобороны отчиталось о 13 беспилотниках, сбитых в Ростовской области.

Силы ПВО в Ростовской области отразили воздушную атаку, "уничтожив и перехватив БПЛА" в Таганроге и Шолоховском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.

Напомним, сегодня в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника загорелось оборудование Ильского нефтезавода. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

В ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.