Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Минобороны отчиталось о 13 беспилотниках, обезвреженных минувшей ночью в Ростовской области. Еще два дрона сбиты над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили и перехватили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, люди не пострадали.

Минувшей ночью 13 беспилотников были сбиты в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, всего за ночь военные уничтожили и перехватили 92 беспилотника, в том числе один над акваторией Азовского моря и один - над акваторией Черного моря.

Остальные беспилотники обезврежены над территориями Брянской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской, Смоленской областей и в Крыму.

Напомним, 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того, как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

В ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.