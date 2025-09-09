Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водитель автомобиля в Адлерском районе погиб в результате атаки беспилотника, также повреждены шесть частных домов. Власти пообещали помощь семье погибшего и пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе Сочи, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы.

В июле район гаражного кооператива на улице Авиационной также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

В Адлерском районе в результате атаки беспилотника погиб мужчина, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Осколки беспилотника попали в автомобиль

"Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Всего, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы", - написал он.

Губернатор отметил, что поручил мэру Сочи Андрею Прошунину "оказать всю необходимую помощь семье". "Также - администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества", - говорится в публикации.

Окажем всю необходимую помощь

Атака произошла ночью, уточнил в своем телеграм-канале Андрей Прошунин. "К сожалению, есть один погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Повреждены фасады шести частных домов. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева окажем всю необходимую помощь. Сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно", - написал он в 04.21 мск.

По состоянию на 07.29 мск, Кондратьев и Прошунин не сообщили новых подробностей инцидента и его последствий. Комментариев под их публикациями к этому времени нет.

Напомним, 5 сентября Вениамин Кондратьев ввел запрет на съемку и распространение информации о применении беспилотников, средств ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности, следует из постановления.

Ранее запреты съемки атак дронов и их последствий уже были введены в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии. Они вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.