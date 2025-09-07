×

Кавказский узел

20:54, 7 сентября 2025

Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помимо данных об атаках беспилотников и их последствиях запрещена съемка работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности, следует из постановления губернатора.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, запрещающее съемку и распространение информации о применении беспилотников, средств ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры региона. Документ, датированный 5 сентября, размещен в разделе "нормативные документы" на сайте администрации края.

В Краснодарском крае вводятся запреты на фото-, видео- и киносъёмку применения и последствий атак беспилотников, работы ПВО и РЭБ, мест падения БПЛА, мест расположения сил и средств Минобороны РФ, ФСБ, ФСО, Росгвардии, объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных объектов инфраструктуры и критически важных объектов.

Постановление запрещает распространение информации о применении дронов, в том числе о типе аппаратов, местах запуска, траектории полета и характере нанесенных повреждений. Ограничения не распространяются на деятельность федеральных и региональных органов власти, включая официальную публикацию информации в СМИ.

Функция отслеживания нарушителей запретов возложена на Центр управления регионом, а также специалистов региональных управлений ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС. В отношении нарушителей будут возбуждать дела об административных правонарушениях. Размер штрафов за нарушение запрета в постановлении не указан.

"Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования", - говорится в документе.

Как писал "Кавказский узел", трое жителей Нижнего Тагила после задержания полицией извинились за съемку видео на фоне загоревшейся после атаки БПЛА в ночь на 3 августа нефтебазы в Адлере. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Карину Ощуркову, которая записала видеоролик на фоне горящей нефтебазы. Сама девушка объяснила свои действия состоянием алкогольного опьянения. Автор ролика на фоне горящей в Адлере нефтебазы не нарушала режим повышенной готовности или чрезвычайного положения, и штраф по этой статье ей неправомерен. Также на ее видео нет беспилотников или работы ПВО, съемку которых ей в вину вменили полицейские, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

