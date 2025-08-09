Юристы назвали неправомерным штраф за видео на фоне пожара НПЗ в Адлере

Автор ролика на фоне горящей в Адлере нефтебазы не нарушала режим повышенной готовности или чрезвычайного положения, и штраф по этой статье ей неправомерен. Также на ее видео нет беспилотников или работы ПВО, съемку которых ей в вину вменили полицейские.

Как писал "Кавказский узел", трое жителей Нижнего Тагила после задержания полицией извинились за съемку видео на фоне загоревшейся после атаки БПЛА в ночь на 3 августа нефтебазы в Адлере. Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Карину Ощуркову, которая записала видеоролик на фоне горящей нефтебазы. Сама девушка объяснила свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Инкриминировавшаяся Ощурковой статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". "Ключевое условие привлечения по этой норме — наличие на момент события официально установленного на соответствующей территории режима повышенной готовности либо режима ЧС. В Сочи на момент публикации спорного видеоролика ни режим повышенной готовности, ни режим чрезвычайной ситуации не вводились в установленном порядке. Это означает, что обязательных для граждан "правил поведения" в условиях ЧС или повышенной готовности, нарушение которых вменяется в вину, юридически не существовало", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов.

На практике статья 20.6.1 широко применялась во время пандемии COVID для наказания за нарушение санитарных ограничений, указал он. "После завершения ковидных мер она используется точечно при стихийных бедствиях или других угрозах, но всегда при условии официального введения соответствующего режима. В данном случае этого условия не было, что делает привлечение по статье 20.6.1 формально необоснованным. Таким образом, квалификация действий по этой норме выглядит как расширительное и неправомерное толкование закона, не соответствующее его буквальному смыслу. Кроме того, согласно заявлению пресс-службы, полицейские признают, что фактически наказали ее за съемку БПЛА и работы систем ПВО, что прямо указывает на неверное применение закона в данном случае. Отдельно могу отметить хамское поведение полицейских, заставлявших извиняться на камеру молодую, напуганную девушку в "лучших" традициях чеченского МВД", - подчеркнул Филиппов.

Наказание неправомерно, поскольку ЧП в Сочи объявлено не было, согласился российский юрист, который говорил на условиях анонимности. Судя по самому видеоролику, никакой съемки БПЛА и действий ПВО девушка не вела. "На видеоролике, который был опубликован в Интернете, есть только кадры пожара, но не летящих БПЛА, и тем более, никаких действий средств ПВО. Поэтому, я полагаю, что штраф, тем более взятый по максимальному уровню, это неправомерное наказание за действие, которого девушка не совершала", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае если общедоступные онлайн-камеры транслировали ту же картину пожара, что и ролик оштрафованной девушки, то ее действия не добавляли ничего нового, и потому ее не за что было наказывать, указал он. "В таком случае здесь полностью отсутствует состав правонарушения, поскольку в ролике транслировалось то же самое, что с помощью онлайн-камер могли видеть все желающие", - отметил он.

О том, что онлайн-камеры, доступные в сети, транслировали отражение атаки БПЛА в Сочи, в частности, работу ПВО, сообщали блогеры. Подборку мнений Z-блогеров собрал в своем Telegram-канале "На "Zzzападном фронте без перемен" Иван Филиппов*. "Всей страной сегодня осуждали-унижали двух девиц, которые снялись на фоне горящего резервуара в Адлере. С собаками искали. Тем временем в Большом Сочи до сих пор работают онлайн камеры с открытым доступом. Их собственников полиция не ищет, извиняться не требует", - указал, в частности, автор Telegram-канала "Живов Z".

По мнению Филиппова, если идентичная картинка в тот же момент была общедоступна через онлайн-камеры, это ставит под сомнение сам факт причинения какими-либо действиями административно наказуемого вреда. "В основе любой ответственности должно быть нарушение установленного запрета либо создание угрозы, которую этот запрет предотвращает. Если изображение в реальном времени уже доступно любому пользователю сети, то распространение аналогичных кадров отдельным лицом не увеличивает степень "опасности" и не может рассматриваться как самостоятельное нарушение", - добавил он.

По его словам, с юридической точки зрения это может быть квалифицировано как избирательное применение закона: к одним лицам нормы применяются, к другим - нет при идентичных обстоятельствах. "Такой подход нарушает принцип равенства всех перед законом (статья 19 Конституции РФ) и может служить аргументом для отмены постановления при обжаловании, чего разумеется не произойдет, поскольку цель таких действий полиции это запугивание населения и недопущение распространения важной информации", - заключил Филиппов.

Добавим, что 5 августа появились видео и фотографии, на которых как утверждается, трое участников ролика убирают разрушения от атаки БПЛА. "Это целиком их желание, ребята это делают самостоятельно. Просто пришли сегодня утром и попросились в помощники", - говорится в Telegram-канале "Любимый Сочи". На всех видео и фото молодой человек и две девушки спиной к камере, но по цвету волос и прическам похожи на участников видеоролика.

Кубанские силовики охотно принуждают задержанных правонарушителей к публичным извинениям: эта практика, первоначально установленная Рамзаном Кадыровым в Чечне, впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Так, спортсмен Владимир Ванян (Иванян) был задержан после нецензурного высказывания о сотрудниках ФСБ, публично извинился и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

