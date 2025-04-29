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20:56, 29 апреля 2025

Житель Южной Осетии арестован по делу о госизмене

Арестованный по обвинению в госизмене. Кадр видео КГБ Южной Осетии / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работник госпредприятия в Южной Осетии арестован по обвинению в передаче секретных сведений грузинской разведке, еще пятерым жителям республики КГБ объявило предостережения.

Арестованный - 51-летний гражданин Южной Осетии, житель Дзауского (Джавского) района, работник государственного предприятия. В аресте мужчины, наряду с сотрудниками республиканского КГБ, участвовали представители ФСБ России. 

Согласно версии силовиков, мужчина Пподдерживал устойчивые контакты с представителями СГБ Грузии” и передавал им информацию о российских войсках, дислоцированных в Южной Осетии, в частности об их отбытии в зону военных действий на Украине. Также он информировал грузинские спецслужбы о "внутриполитической ситуации в Южной Осетии", говорится в сегодняшнем сообщении республиканского Комитета госбезопасности. 

В сообщении отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье о госизмене российского уголовного кодекса (статья 275 УК России предусматривает от 12 до 20 лет заключения, а в отдельных случаях - пожизненное лишение свободы). 

По информации силовиков, мужчина признал вину и "активно сотрудничает со следствием". На коротком видео, опубликованном КГБ, обвиняемый, чье лицо скрыто, говорит, что передавал секретные сведения некоему Мишико Кипиани при личных встречах. "В содеянном раскаиваюсь", - добавляет он.

Пользуясь его показаниями, правоохранители уличили еще пятерых жителей Южной Осетии в контактах с представителями СГБ Грузии: они, по данным комитета, передавали "информацию о социально-политической обстановке" в республике, но государственной тайны эти сведения не представляли. Не обнаружив достаточных оснований для уголовных дел, силовики объявили этим людям официальные предостережения о возможной ответственности за госизмену.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

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Автор: "Кавказский узел"

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