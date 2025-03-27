Ванян оштрафован за хулиганство и дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре оштрафовал на 150 тысяч рублей блогера Владимира Ваняна за мелкое хулиганство и нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ. Ванян признал вину и извинился.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта полиция Краснодара сообщила о проверке "по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации ВС РФ”, допущенных, по версии ведомства, 35-летним местным жителем. Ему грозит административное наказание. Пауэрлифтер Владимир Ванян, задержанный после нецензурного высказывания в стриме о сотрудниках ФСБ, принес силовикам извинения и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО". Суд в Краснодаре поместил Ваняна под административный арест на 13 суток, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции.

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ и дискредитацию использования вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Блогер, во время прямого эфира допустивший оскорбительные, нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ, в судебном заседании вину признал и извинился, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал его виновным в совершении обоих правонарушений, назначив Ваняну административное наказание - штраф в 50 тысяч по статье о хулиганстве и в 100 тысяч рублей по статье о дискредитации, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

На видео, приложенном к публикации, подчеркивается, что "блогер признал вину и, как принято в их сообществе, извинился, объяснив свой поступок состоянием опьянения". Пояснения, какое сообщество имеется в виду, в сообщении не приведены.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.