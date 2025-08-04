Оштрафована автор видео с горящей нефтебазой в Адлере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адлерский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Карину Ощуркову, которая записала видеоролик на фоне горящей нефтебазы. Сама девушка объяснила свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Как писал "Кавказский узел", трое жителей Нижнего Тагила после задержания полицией извинились за съемку видео на фоне загоревшейся после атаки БПЛА нефтебазы в Адлере. На девушку, которая разместила видео в TikTok , составили протокол о нарушении правил поведения при режиме повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает санкции или штраф до 30 тысяч рублей).

В ночь на 3 августа на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин на улице Авиационной.

Адлерский районный суд рассмотрел административное дело 20-летней жительницы Нижнего Тагила Карины Ощурковой, признав ее виновной в невыполнении правил поведения при ЧС. Девушке назначен штраф в 30 тысяч рублей - максимальный размер, предусмотренный для граждан вмененной ей статьей.

Суд счел, что публикация кадров с последствиями прилета БПЛА нарушает “запрет на съемку БПЛА и работы систем ПВО”. “Свой необдуманный поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения”, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы Кубани.

“Как водится, в суде блогерша каялась и извинялась”, - подчеркивается в видеокомментарии пресс-службы.

Кубанские силовики охотно принуждают задержанных правонарушителей к публичным извинениям: эта практика, первоначально установленная Рамзаном Кадыровым в Чечне, впоследствии вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Так, спортсмен Владимир Ванян (Иванян) был задержан после нецензурного высказывания о сотрудниках ФСБ, публично извинился и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.