Приостановлена работа сочинского аэропорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности полетов временно ограничена работа аэропорта Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября работа аэропорта Сочи уже приостанавливалась в связи с угрозой для безопасности полетов.

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи введены сегодня ночью, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он, как и ранее, уточнил, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов".

По данным онлайн-табло аэропорта на 04.00, задерживает вылет как минимум 12 авиарейсов и прилет как минимум трех.

