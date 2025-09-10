×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:13, 10 сентября 2025

Режим ЧС после схода селя отменен в Тырныаузе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Региональный режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Тырныаузе с 22 июля из-за схода объемных селевых потоков, отменяется с утра 10 сентября. 

Как писал "Кавказский узел", 22 июля сель повредил опоры моста на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус", в Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов, многие жители остались без воды, света и газа. Восстановление коммуникаций и расчистка дорог продолжались до 24 августа - тогда глава республики заявил, что эти работы завершены и начато восстановление селепропускной системы.

Режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Тырныаузе с 22 июля из-за схода крупных селевых потоков, прекратит действие с утра 10 сентября. Соответствующий документ подписал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 

Отмена режима ЧС связана с завершением неотложных аварийно-восстановительных работ, необходимость которых была вызвана сходом селей по руслу реки Герхожан-Суу, сообщило 9 сентября ТАСС. 

"Отменить с 9.00 (мск) 10 сентября 2025 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера <…> на территории городского поселения Тырныауз", - говорится в распоряжении Кокова.

"Кавказский узел" также писал, что немолодые жители Тырныауза в начале сентября начали ремонт пешеходного моста через реку. Мэрия ограничилась похвалой инициативы и обещанием установить на мосту подсветку. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:18, 10 сентября 2025
Жители Буйнакска остались без воды из-за аварии
22:31, 9 сентября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
20:48, 9 сентября 2025
Чиновники в Дагестане назвали имя убитого на Украине военного
19:53, 9 сентября 2025
Жители Ленинкента пожаловались на отсутствие уличного освещения
19:09, 9 сентября 2025
Силовик из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:38, 9 сентября 2025
Апелляционный суд оставил в силе приговор журналистам Abzas Media
Все события дня
Новости
00:53, 7 сентября 2025
Альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе
Военный покидает часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 1 сентября 2025
Военный осужден в Нальчике за самоволку
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 1 сентября 2025
Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии
01:51, 30 августа 2025
Два альпиниста госпитализированы после камнепада в горах Кабардино-Балкарии
Задержанный на допросе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
01:55, 29 августа 2025
Защита назвала сфабрикованным дело уроженца Кабардино-Балкарии с гражданством США
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
15:58, 9 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жители Нижнего Черека просят оставить пастбища в общественном пользовании
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
13:34, 5 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Как сначала продали, а потом снесли магазины Каббалкпотребсоюза
Фото
14:42, 4 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Профессор Хоконов продолжает выигрывать суды, отстаивая свои права
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Cтроительство многоэтажки в Ереване. Фото: ttps://hetq.am/
09 сентября 2025, 16:26
Обсуждение строительства многоэтажки в Ереване отложено после протестов

Участники акции протеста в Ереване. 9 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/903375.html
09 сентября 2025, 11:30
Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
09 сентября 2025, 07:30
Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи

Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika
08 сентября 2025, 21:58
Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше