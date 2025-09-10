Режим ЧС после схода селя отменен в Тырныаузе

Региональный режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Тырныаузе с 22 июля из-за схода объемных селевых потоков, отменяется с утра 10 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля сель повредил опоры моста на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус", в Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов, многие жители остались без воды, света и газа. Восстановление коммуникаций и расчистка дорог продолжались до 24 августа - тогда глава республики заявил, что эти работы завершены и начато восстановление селепропускной системы.

Отмена режима ЧС связана с завершением неотложных аварийно-восстановительных работ, необходимость которых была вызвана сходом селей по руслу реки Герхожан-Суу, сообщило 9 сентября ТАСС.

"Отменить с 9.00 (мск) 10 сентября 2025 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера <…> на территории городского поселения Тырныауз", - говорится в распоряжении Кокова.

"Кавказский узел" также писал, что немолодые жители Тырныауза в начале сентября начали ремонт пешеходного моста через реку. Мэрия ограничилась похвалой инициативы и обещанием установить на мосту подсветку.

