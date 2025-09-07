×

Кавказский узел

08:56, 7 сентября 2025

Начатый пенсионерами ремонт моста в Тырныаузе вызвал вопросы к властям

Пенсионеры ремонтируют пешеходный мост в Тырныаузе. Фото из телеграм-канала администрации Тырныауза https://t.me/tyrnyauzadmin/2007

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Немолодые жители Тырныауза начали ремонт пешеходного моста через реку, а мэрия ограничилась похвалой и обещанием установить на мосту подсветку. Авторы комментариев в Telegram предположили, что ремонт городской инфраструктуры должны обеспечивать власти.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году лишь после жалоб местных жителей представители властей отремонтировали подвесной пешеходный мост в Нартане, частично разрушенный паводком.

Об инициативе жителей Тырныауза городская администрация сообщила 6 сентября в своем телеграм-канале.

Совместный труд действительно приносит ощутимые плоды

"Активные пенсионеры нашего города взялись за ремонт пешеходного моста. Городская администрация также поддержала инициативу и запланировала полную покраску конструкции и установку декоративной подсветки. Совместный труд действительно приносит ощутимые плоды. Глубокая благодарность нашим пожилым жителям за активную жизненную позицию и неравнодушие!" – говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографиями и видео, на которых видны немолодые мужчины, приносящие стройматериалы на пешеходный мост через реку и устилающие досками дорожку моста. Незакрытые досками участки мужчины перешагивают, не используя страховочного снаряжения.

По состоянию на 08.54 мск, под публикацией размещено восемь комментариев. Авторы некоторых из них возмутились ролью мэрии в ремонте сооружения.

Это ваша прямая обязанность - привести город в порядок

"Конечно, когда уже устали просить и ждать, пришлось самим выйти и показать пример, как нужно работать. Хотя это ваша прямая обязанность - привести город в порядок", - указал, в частности, пользователь с ником "@ @".

Пенсионеры ремонтируют пешеходный мост в Тырныаузе. Фото из телеграм-канала администрации Тырныауза https://t.me/tyrnyauzadmin/2007"Было бы честно и справедливо, чтоб им отдали зарплату тех, кто это должен был делать", - высказал мнение Костя Прокофьев.

"Дай Аллах здоровья крепкого им. А администрация, очень надеюсь, не забудет выразить благодарность, не только постом на канале", - написала Diana.

"Хороший пример для многих горожан и не только их возраста!" - прокомментировал инициативу Ф Д. "А мы давайте покрасим", - написала Fati Dz.

Глава Тырныауза Азамат Афашоков пояснил телеграм-каналу "Сапа Кавказ", что этот мост, как и несколько других, не стоит на балансе ведомства, ответственного за ремонт сооружений.

"Мы работаем над тем, чтобы принять их на баланс, чтобы мы могли тратить деньги на их ремонт. Потому что то, что сейчас делается, делается за счет внебюджетных средств", - приводятся в публикации его слова.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше