Мост в Нартане отремонтирован после жалоб жителей

13 августа 2023, 14:36

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В Нартане после жалоб местных жителей отремонтирован подвесной пешеходный мост, частично разрушенный паводком, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа Центр управления регионом (ЦУР) сообщил, что ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую пожаловались жители Прохладного.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Нартан пожаловались в соцсетях на "ненадлежащее состояние" подвесного моста по улице Мусова, соединяющего два населенных пункта - Александровку и Нартан, сообщил Центр управления регионом.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Чегемского района. Специалистами проведены мероприятия по укреплению конструкции моста, который был частично разрушен паводком. Обновили ограждения и деревянный настил. В порядок приведена и вся прилегающая территория", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Где и когда были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило. Видео о плохом состоянии моста было опубликовано, в частности, 1 июня 2023 года в телеграм-канале "ЧП / Нальчик", на который подписаны 37,8 тысячи пользователей.

На кадрах показан деревянный подвесной мост, накренившийся и частично обрушенный. "Этот мост находится в районе Александровки, на Нартан переход. Берега размыло", - говорит за кадром мужчина, снимающий видео.

"Так сейчас выглядит переход в селение Нартан", - указано в аннотации к видео. По состоянию на 14.35 мск 13 августа, под публикацией нет комментариев.

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