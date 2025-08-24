Коков заявил о ликвидации последствий схода селя в Тырныаузе

В Тырныаузе полностью восстановлена подача воды, электричества и газа, дороги расчищены, и начато восстановление селепропускной системы.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города. Временную объездную автодорогу через реку Герхожан-Суу ввели в эксплуатацию в городе Тырныаузе Эльбрусского района для движения автотранспорта, затрудненного после схода селевых потоков. Спецтехника окончила очистку улиц Тырныауза от последствий схода селя, смесь грязи и камней осталась на небольших участках, где работы ведутся в ручном режиме. Также начаты работы по ремонту моста через Герхожан-Суу.

Основные работы по ликвидации последствий схода села в Тырныаузе завершено, отчитался глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Коммунальные и дорожные службы немедленно приступили к ликвидации последствий и до настоящего момента работают в практически круглосуточном режиме. Восстановлено водо-, газо- и электроснабжение города. Сегодня дорожники планируют открыть технический проезд по основному, федеральному мосту через реку Герхожан-Суу. При этом организована дополнительная дорога, что позволило ранее обеспечить проезд гостям республики и нашим жителям в направлении Приэльбрусья. От грязекаменных масс освобождены городские дороги, восстановлены подходы к учреждениям", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам предстоит восстановление селепропускной системы, эта работа уже начата. "По оценкам специалистов, объем селевых масс составил порядка 5 млн. кубометров. В 2000 году объем селя был порядка 4 млн. кубометров. В этот раз избежать тяжелых последствий, несмотря на больший объем сошедшей массы, удалось благодаря превентивно проведенной в последние три года работе по очистке лотка", - заявил он.

Напомним, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Еще в 2018 году геофизики предупредили власти о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и призвали организовать систему оповещения об угрозе сходов селя. В июне 2021 года МЧС отчиталось, что на реке Герхожан-Су создан круглосуточный пост для наблюдения за возможным сходом селевых потоков.

В 2020 году геофизики в течение двух недель проводили обследование оползня Бузулган. За это время оползень подвинулся вниз на 20 метров, его граница находилась в двух километрах от Тырныауза. Чтобы избежать катастрофических последствий, необходимо расчистить и реконструировать селепропускной лоток, заявили тогда специалисты.