06:18, 10 сентября 2025

Сняты ограничения в аэропорту Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропорту Сочи возобновлены прием и отправление самолетов, приостановленные для безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Сочи введены сегодня ночью "для обеспечения безопасности полетов", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

4 сентября работа аэропорта Сочи также приостанавливалась в связи с угрозой для безопасности полетов.

Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, сообщил Артем Кореняко в своем телеграм-канале в 05.25 мск.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета", - написал он.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены семь частных домов и несколько автомобилей. Власти пообещали выплату семье погибшего и помощь пострадавшим.

3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы.

В июле район гаражного кооператива на улице Авиационной также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

