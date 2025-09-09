×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:29, 9 сентября 2025

Власти Сочи уточнили число поврежденных при атаке дрона домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника повреждены семь домов и несколько автомобилей, заявила мэрия Сочи по итогам осмотра территории. Родственникам погибшего уроженца Липецка анонсирована выплата 500 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов. Власти пообещали помощь семье погибшего и пострадавшим.

По данным Минобороны, на Кубани минувшей ночью сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 15 дронов обезврежены над Черным морем.

Семье погибшего обещаны 500 тысяч рублей

Погибший – уроженец Липецка, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. "Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда", - написал он.

Осколками посекло фасады семи домов и несколько автомобилей

По словам чиновника, представители администрации уже завершили обход территории Адлерского района, где произошел инцидент. По уточненным данным, повреждены семь домов. "Проработан порядок оказания всей необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений. Осколками посекло фасады семи домов и несколько автомобилей, и здесь мы уже приступили к ликвидации последствий", - говорится в публикации.

Кроме того, при атаке БПЛА поврежден мемориал участнику Великой Отечественной войны, летчику Сергею Троепольскому. "Мы его обязательно восстановим", - пообещал мэр.

Опубликовано видео с места инцидента

Сделанную в темное время суток видеозапись автомобиля, в котором погиб водитель, опубликовал сегодня анонимный телеграм-канал Kub Mash (12,2 тысячи подписчиков). В ролике заретушированы кадры, на которых были видны номера автомобиля и тело погибшего.

Судя по осколкам, явно был боковой удар

На видео несколько мужчин осматривают автомобиль и многочисленные осколочные повреждения. "Судя по осколкам, явно был боковой удар. Задний боковой", - говорит один из мужчин. "Да, да", - соглашается еще один участник осмотра. Человек, снимающий видео, констатирует наличие следов осколков. "Заднее стекло пробито", - говорит он. "Пробито заднее сиденье, и через заднее сиденье прилетело", - сообщает человек, осматривающий автомобиль.

"Предварительно, мужчина ехал по дороге на арендованном автомобиле и при атаке остановился на "аварийке", - говорится в аннотации к ролику.

Лучше бы он скорость прибавил

По состоянию на 12.25 мск, под публикацией размещено 10 комментариев. Их авторы высказали мнения о том, мог ли мужчина успеть спастись. "Какой ужас! Это судьба", - написала Valentina Karamzina. "Остановился по правилам с аварийкой - это и стало роковой ошибкой, мигающая машина ночью для дрона прекрасной мишенью стала. Тушить свет и убегать - урок всем нам", - высказал мнение Алексей.

"Страшно. Лучше бы он скорость прибавил. Да, надо было выбежать и бежать", - написала Viktoria D. "Дальнобойные беспилотники не охотятся за машинами. Это сбитый упал. Это совершенно непредсказуемо, где упадёт сбитый БПЛА", - заявила Эльза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что именно "обломки беспилотника" попали в автомобиль, в котором находился мужчина.

Напомним, 3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе Сочи, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы.

В июле район гаражного кооператива на улице Авиационной также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:27, 9 сентября 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
07:30, 9 сентября 2025
Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи
Мужчина снимает БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:54, 7 сентября 2025
Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Приморского района Новороссийска от 08.09.25, https://t.me/primorskaya_adm/19912?single
17:57, 7 сентября 2025
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась
Карта пленочных загрязнений с декабря 2024 года по август 2025 года. Розовым выделены данные за август 2025 года. Скриншот фото Института океанологии от 05.09.25, https://t.me/ShirshovInstitute/1766.
16:53, 7 сентября 2025
Спутниковые снимки показали продолжающееся загрязнение моря у Тамани мазутом
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Участники акции протеста в Ереване. 9 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/903375.html
09 сентября 2025, 11:30
Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
09 сентября 2025, 07:30
Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи

Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika
08 сентября 2025, 21:58
Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Вывоз мусора в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
08 сентября 2025, 17:56
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше