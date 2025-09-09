Власти Сочи уточнили число поврежденных при атаке дрона домов

В результате атаки беспилотника повреждены семь домов и несколько автомобилей, заявила мэрия Сочи по итогам осмотра территории. Родственникам погибшего уроженца Липецка анонсирована выплата 500 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов. Власти пообещали помощь семье погибшего и пострадавшим.

По данным Минобороны, на Кубани минувшей ночью сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 15 дронов обезврежены над Черным морем.

Семье погибшего обещаны 500 тысяч рублей

Погибший – уроженец Липецка, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. "Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда", - написал он.

Осколками посекло фасады семи домов и несколько автомобилей

По словам чиновника, представители администрации уже завершили обход территории Адлерского района, где произошел инцидент. По уточненным данным, повреждены семь домов. "Проработан порядок оказания всей необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений. Осколками посекло фасады семи домов и несколько автомобилей, и здесь мы уже приступили к ликвидации последствий", - говорится в публикации.

Кроме того, при атаке БПЛА поврежден мемориал участнику Великой Отечественной войны, летчику Сергею Троепольскому. "Мы его обязательно восстановим", - пообещал мэр.

Опубликовано видео с места инцидента

Сделанную в темное время суток видеозапись автомобиля, в котором погиб водитель, опубликовал сегодня анонимный телеграм-канал Kub Mash (12,2 тысячи подписчиков). В ролике заретушированы кадры, на которых были видны номера автомобиля и тело погибшего.

Судя по осколкам, явно был боковой удар

На видео несколько мужчин осматривают автомобиль и многочисленные осколочные повреждения. "Судя по осколкам, явно был боковой удар. Задний боковой", - говорит один из мужчин. "Да, да", - соглашается еще один участник осмотра. Человек, снимающий видео, констатирует наличие следов осколков. "Заднее стекло пробито", - говорит он. "Пробито заднее сиденье, и через заднее сиденье прилетело", - сообщает человек, осматривающий автомобиль.

"Предварительно, мужчина ехал по дороге на арендованном автомобиле и при атаке остановился на "аварийке", - говорится в аннотации к ролику.

Лучше бы он скорость прибавил

По состоянию на 12.25 мск, под публикацией размещено 10 комментариев. Их авторы высказали мнения о том, мог ли мужчина успеть спастись. "Какой ужас! Это судьба", - написала Valentina Karamzina. "Остановился по правилам с аварийкой - это и стало роковой ошибкой, мигающая машина ночью для дрона прекрасной мишенью стала. Тушить свет и убегать - урок всем нам", - высказал мнение Алексей.

"Страшно. Лучше бы он скорость прибавил. Да, надо было выбежать и бежать", - написала Viktoria D. "Дальнобойные беспилотники не охотятся за машинами. Это сбитый упал. Это совершенно непредсказуемо, где упадёт сбитый БПЛА", - заявила Эльза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что именно "обломки беспилотника" попали в автомобиль, в котором находился мужчина.

Напомним, 3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе Сочи, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы.

В июле район гаражного кооператива на улице Авиационной также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.