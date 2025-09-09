Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Кубани минувшей ночью сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 15 дронов обезврежены над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов. Власти пообещали помощь семье погибшего и пострадавшим.

Минувшей ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, в том числе два - в Краснодарском крае, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 15 беспилотников сбиты над акваторией Черного моря. Остальные обезврежены в Белгородской, Курской, Тамбовской, Воронежской областях и в Крыму.

Напомним, 3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе Сочи, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы.

В июле район гаражного кооператива на улице Авиационной также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.