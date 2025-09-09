×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:26, 9 сентября 2025

Обсуждение строительства многоэтажки в Ереване отложено после протестов

Cтроительство многоэтажки в Ереване. Фото: ttps://hetq.am/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет старейшин Еревана снял с повестки обсуждение строительства многоэтажного дома на месте детской площадки, против которого протестуют местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители ереванского района Нор Норк сегодня вышли на акцию протеста перед зданием мэрии. Они призвали не допустить сноса детской площадки и строительства на ее месте 18-этажного здания.

Активист Артур Чахоян, живущий в этом квартале, заявил, что по вопросу строительства были проведены четыре общественных обсуждения, и в трех из них власти дали отрицательное заключение, Совет старейшин также отказал в выдаче разрешения на строительство. Однако, по словам активиста, 9 сентября в рамках повестки заседания Совета старейшин, не подлежащей опубликованию, запланировано выдать разрешение на строительство.

Совет старейшин Еревана сегодня в начале заседания снял с повестки вопрос, касающийся выдачи предварительного разрешения на строительство многоквартирного дома в административном районе Нор Норк, сообщает News.am.

С предложением снять вопрос выступила руководитель фракции «Республика» Ани Хачатрян. Она предложила организовать обсуждение позднее.

В свою очередь руководитель фракции «Мать Армения» Манук Сукиасян предложил не снимать вопрос с повестки, а сделать его подлежащим обнародованию.

Член фракции «Национальный прогресс» Иосиф Кубатян на заседании предложил вынести на обсуждение вопрос разрешения на строительство здания, чтобы выяснить и мнение жителей, в том числе детей, пишет издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:18, 9 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 9 сентября 2025
Два волгоградца задержаны по делу о продаже контрактнику места в тылу
14:28, 9 сентября 2025
Движение по трассам двух районов Дагестана нарушено после сходов селей и камнепада
10:31, 9 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
09:27, 9 сентября 2025
Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае
22:58, 8 сентября 2025
Житель Ингушетии обвинен в оправдании терроризма
Все события дня
Новости
Участники акции протеста в Ереване. 9 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/903375.html
11:30, 9 сентября 2025
Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки
Беженцы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:53, 9 сентября 2025
Бывшая жительница Карабаха рассказала суду об изгнании из региона в начале конфликта
Арег Щепихин. Кадр видео из его Instagram* от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO/
20:56, 8 сентября 2025
Жалобы жителей Чечни легли в основу уголовного дела против Щепихина
Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
17:57, 8 сентября 2025
Самвел Карапетян оставлен под арестом
Марк Серов. Фото: https://www.facebook.com/kavkaz.uzel принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:50, 8 сентября 2025
Задержанному в Армении гражданину грозит экстрадиция в Россию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Участники акции протеста в Ереване. 9 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/903375.html
09 сентября 2025, 11:30
Участники акции в Ереване выступили против сноса детской площадки

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
09 сентября 2025, 07:30
Человек погиб при атаке беспилотника в Сочи

Полиция у штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. Фото: Publika
08 сентября 2025, 21:58
Журналисты и активисты заявили об избиениях у избирательного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси

Вывоз мусора в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
08 сентября 2025, 17:56
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше