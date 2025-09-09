Обсуждение строительства многоэтажки в Ереване отложено после протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет старейшин Еревана снял с повестки обсуждение строительства многоэтажного дома на месте детской площадки, против которого протестуют местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители ереванского района Нор Норк сегодня вышли на акцию протеста перед зданием мэрии. Они призвали не допустить сноса детской площадки и строительства на ее месте 18-этажного здания.

Активист Артур Чахоян, живущий в этом квартале, заявил, что по вопросу строительства были проведены четыре общественных обсуждения, и в трех из них власти дали отрицательное заключение, Совет старейшин также отказал в выдаче разрешения на строительство. Однако, по словам активиста, 9 сентября в рамках повестки заседания Совета старейшин, не подлежащей опубликованию, запланировано выдать разрешение на строительство.

Совет старейшин Еревана сегодня в начале заседания снял с повестки вопрос, касающийся выдачи предварительного разрешения на строительство многоквартирного дома в административном районе Нор Норк, сообщает News.am.

С предложением снять вопрос выступила руководитель фракции «Республика» Ани Хачатрян. Она предложила организовать обсуждение позднее.

В свою очередь руководитель фракции «Мать Армения» Манук Сукиасян предложил не снимать вопрос с повестки, а сделать его подлежащим обнародованию.

Член фракции «Национальный прогресс» Иосиф Кубатян на заседании предложил вынести на обсуждение вопрос разрешения на строительство здания, чтобы выяснить и мнение жителей, в том числе детей, пишет издание.