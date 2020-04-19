"Новая газета": вместо врачей с коронавирусом в Чечне борются силовики

19 апреля 2020, 15:20

Жители Чечни запуганы властями и силовиками до такой степени, что боятся сообщать врачам о симптомах COVID-19, констатирует "Новая газета" в статье "Врачи в камуфляже". Информация из письма пресс-секретаря Кадырова главреду "Новой газеты" должна привести к прокурорской проверке на предмет очага коронавируса в республиканской больнице Чечни, подчеркнула журналистка Елена Милашина.

Как информировал "Кавказский узел", 13 апреля в своем Telegram-канале Кадыров в ответ на публикацию журналистки Елены Милашиной в "Новой Газете" о ситуации с распространением инфекции в Чечне обвинил газету в "античеченской травле". В тот же день Кадыров, выступая перед подчиненными, озвучил угрозы автору материала и ее коллегам. Российские власти должны расследовать эти угрозы и остановить преследование журналистов и правозащитников в республике, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Москва готова прощать Рамзану Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У "Новой газеты" не оставалось иного выбора, кроме удаления разозлившей Кадырова статьи, констатировали медиаюристы.

Чечня превзошла Китай по функциям силовиков в борьбе с коронавирусом

Похороны жителя Новых Атагов Ахмада Гараева, о которых шла речь в удаленной по требованию генпрокуратуры статье, были организованы с уведомлением властей, на них присутствовали сотрудники полиции, говорится в материале Елены Милашиной "Врачи в камуфляже", опубликованном "Новой газетой" 18 апреля. Руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заверял, что на похоронах были приняты "все меры по нераспространению вируса".

На похоронах присутствовал, в частности, теперь уже бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Ахмад Гараев при жизни тесно общался с муфтием Чечни Салахом Межидовым, отмечается в статье.

По данным источников "Новой газеты", Гараев умер дома, а его родные, у которых затем диагностировали коронавирус, скрыли опасные симптомы и не стали обращаться на "горячую линию" по коронавирусу.

Субъектам Российской Федерации категорически запрещено скрывать статистику смерти граждан как с подтвержденным коронавирусом, так и с внебольничной пневмонией. Какую причину смерти Гараева назвали врачи? Проводили ли ему тест на наличие коронавируса?

"Это, конечно же, самоубийственное поведение. Но страшно то, что Гараевы в этом не одиноки. И мне несложно понять, почему из двух вариантов — позвонить по горячей линии в штаб, который возглавляет Магомед Даудов, или промолчать от греха подальше о повышенной температуре, авось пронесет — люди в Чечне выбирают последнее. Вообще-то по всему миру с эпидемией сражаются врачи и вирусологи. Власть им помогает, но не заменяет их и не затмевает. Даже в Китае мы видели на первом плане именно людей в белых халатах. А вот в Чечне с вирусом борются люди в камуфляжной форме", - говорится в статье Милашиной

"Наши источники сообщили нам, что Ахмад Гараев умер дома. И мы считаем прояснение этого момента исключительно важным, так как информация о количестве смертей имеет общественно важное значение, субъектам Российской Федерации категорически запрещено скрывать статистику смерти граждан как с подтвержденным коронавирусом, так и с внебольничной пневмонией. Мы полагаем, что прокуратура должна была не блокировать нашу статью, а, наоборот, обратить на этот момент особое внимание и как надзирающий орган затребовать у Минздрава Чечни сведения: в какую больницу, когда и с какими именно симптомами поступил Ахмад Гараев, как его лечили, какую причину смерти диагностировали врачи, проводили ли ему тест на наличие коронавируса", - подчеркивает "Новая газета".

Есть и другая проблема. Иногда жители Чечни обращаются к врачам по месту жительства, даже не подозревая, что заражены коронавирусом, а после этого врачей отправляют на карантин, больницы закрывают и для остальных жителей медицинская помощь становится малодоступной, указывает "Новая газета", приводя в пример ситуацию в Надтеречном районе.

"Из копии официального письма главного врача Надтеречной ЦРБ, подлинность которого подтверждена Министерством здравоохранения ЧР, следовало, что 12 врачей участковых больниц в селе Бено-Юрт и в селе Гвардейское Надтеречного района из-за контакта с коронавирусными больными были отправлены на карантин", - пишет издание и публикует сканкопию этого документа. Аналогичная ситуация, по сведениям издания, складывается и в Шелковском районе Чечни.

"Новая газета" призвала генпрокуратуру проверить республиканскую больницу Чечни

Песс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов написал главреду "Новой газеты" письмо, в котором назвал ложной информацию этого издания о том, что Ахмед Гараев умер дома, и предложил обратиться за подтверждением к главному врачу Республиканской клинической больницы. Не правдива также информация о закрытии всех больниц и ФАПов в нескольких районах Чечни, и о том, что Минздрав Чечни призвал врачей самим шить маски и халаты, говорится письме Вахидова, опубликованного "Новой газетой" 18 апреля под заголовком "Право на ответ".

В материале "Врачи в камуфляже" Елена Милашина возразила Ильману Вахидову, что, во-первых, запрашивать медицинскую документацию имеют право только прокуратура, следственные органы и суд.

"Во-вторых, если чеченские власти настаивают на своей версии, они должны быть логичны и в своих действиях. А именно: после того как 8 апреля стало известно о заражении коронавирусом жены и многочисленных родственников Ахмада Гараева, нужно было в первую очередь провести тотальную (!) проверку Республиканской клинической больницы. Надо было немедленно выяснить, с кем из врачей и персонала клиники контактировали зараженные родственники Гараева, невольно создавшие (если верить властям Чечни) угрозу распространения вируса в одной из главных больниц республики. После похорон Гараева руководитель оперативного штаба Магомед Даудов через все возможные информационные каналы призвал население немедленно сообщить о своем присутствии на похоронах. Но ни разу ничего не сказал о том, проводится ли проверка врачей, персонала и пациентов РКД в связи с массовым заражением Гараевых", - говорится в статье.

Было ли проведено тестирование врачей, персонала и пациентов РКД, и должна выяснять прокуратура, призвала журналистка. "Блокировками же статей можно решить только проблему распространения информации. Но не вируса", - подчеркивается в материале.

О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".